26 октября 2026, 11:19

Фото: Istock/ siete_vidas

Согласно народному календарю, 27 октября отмечается Параскева Грязнуха. Такое название появилось не случайно: к этому времени дороги раскисали от дождей, а земля превращалась в густую липкую грязь. В православной традиции эта дата посвящена памяти преподобной Параскевы Сербской, подвижницы XI века, чьё имя стало для крестьян символом женской стойкости и трудолюбия. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Yury Karamanenko

Традиции дня

Фото: Istock/ nagritsamon

Народные запреты

Нельзя оставлять грязную посуду на ночь — по поверьям, это могло привлечь в дом ссоры и разлад, ведь «грязь притягивает беду»;

— по поверьям, это могло привлечь в дом ссоры и разлад, ведь «грязь притягивает беду»; Запрещалось начинать новые большие дела: считалось, что из-за осенней распутицы любое начинание рискует «завязнуть», как телега в грязи, и не принести плодов;

Не советовали давать в долг ни деньги, ни продукты — верили, что вместе с ними можно отдать своё благополучие и достаток;

Запрещалось выбрасывать остатки еды — их отдавали скотине или птицам, потому что «крошка, брошенная зря, уносит удачу»;

Не следовало оставлять ворота и двери открытыми надолго: считалось, что через них может проникнуть холодный ветер и «выдуть» тепло и благополучие из дома.

Приметы

Фото: Istock/ Elena Kurkutova