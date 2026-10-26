Параскева Грязнуха 27 октября: как привлечь благополучие в дом и не спугнуть удачу, старинные обычаи и приметы дня
Согласно народному календарю, 27 октября отмечается Параскева Грязнуха. Такое название появилось не случайно: к этому времени дороги раскисали от дождей, а земля превращалась в густую липкую грязь. В православной традиции эта дата посвящена памяти преподобной Параскевы Сербской, подвижницы XI века, чьё имя стало для крестьян символом женской стойкости и трудолюбия. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаДо прихода христианства октябрь у славян был временем подведения итогов полевых работ и подготовки к зиме. В этот переходный период большое значение придавали природным силам: молили землю погрузиться в спокойный сон до весны, чтобы зимние морозы не обрушились внезапно, а снег выпал ровно и не чинил препятствий крестьянской жизни. Женские божества и духи-покровительницы хозяйства занимали важное место в обрядах: им приносили скромные дары, чтобы дом и скотина пережили зиму без потерь.
С распространением православия образ покровительницы женского труда органично слился с образом святой Параскевы. В народном сознании она стала не просто святой, а заступницей всех, кто несёт на себе тяжесть домашнего хозяйства. Так языческая наблюдательность крестьянина, привыкшего чутко следить за погодой и ритмами земли, обрела новую форму — в молитве и церковном почитании.
Преподобная Параскева Сербская жила в XI веке на Балканах, в городе Епивате. С юных лет она стремилась к уединённой жизни и подвигу, оставив мирские заботы ради молитвы и служения Богу. Долгое время Параскева подвизалась в Иорданской пустыне, где вела строгую аскетическую жизнь, сочетая пост и непрестанную молитву. Её смирение и стойкость стали примером для многих. По преданию, она мирно отошла ко Господу, завершив свой земной путь в подвиге и чистоте. Мощи святой почитаются как источник духовной поддержки, а её образ стал символом терпения и верности выбранному пути.
В православной традиции к преподобной Параскеве обращаются с молитвами о семейном благополучии, о помощи в тяжёлой работе по дому, о здоровье детей и защите хозяйства. Её считают покровительницей женщин, на чьих плечах держится дом, и помощницей в повседневных трудах.
По православным святцам 27 октября именины отмечают Назар, Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Николай, Прасковья, Петр и Святослав.
Традиции дня27 октября крестьяне не сидели без дела: день требовал внимания к хозяйству и соблюдения особых правил. Женщины с утра осматривали пряжу и холсты: считалось, что если нити лежат ровно и не путаются, то зима пройдёт спокойно, а семья будет обеспечена тёплой одеждой. Пряжу перебирали, откладывая самые крепкие нити для зимних вещей — верили, что именно они лучше всего защитят от стужи.
В Параскеву Грязнуху обязательно ходили в церковь, ставили свечу перед образом святой и просили её о заступничестве перед Богом за всю женскую половину дома. Вдовы и старые девы в этот день молились Параскеве о даровании суженого, веря, что святая, сама отказавшаяся от мирских благ, особенно чутка к женскому одиночеству.
Крестьяне старались завершить осенние работы по дому: утепляли окна, затыкали мхом щели в срубах, готовили печи к зиме. Считалось, что если 27 октября хорошо протопить баню да попариться с целебными травами, собранными летом, то хворь всю зиму не пристанет.
Особое внимание уделяли печи и дровам. Печь протапливали с особой тщательностью, чтобы прогреть дом перед холодами. Дрова укладывали особым образом — ровными рядами, без спешки, ведь «как дрова лягут, так и зима пойдёт». Считалось, что небрежная укладка приведёт к частым перебоям с теплом и лишнему дыму в доме.
Мужчины осматривали хозяйственные постройки: проверяли, не течёт ли крыша, плотно ли закрываются двери, нет ли щелей, через которые может проникнуть холод. Мелкий ремонт старались закончить именно в этот день, чтобы не возвращаться к нему в мороз.
Народные запреты
- Нельзя оставлять грязную посуду на ночь — по поверьям, это могло привлечь в дом ссоры и разлад, ведь «грязь притягивает беду»;
- Запрещалось начинать новые большие дела: считалось, что из-за осенней распутицы любое начинание рискует «завязнуть», как телега в грязи, и не принести плодов;
- Не советовали давать в долг ни деньги, ни продукты — верили, что вместе с ними можно отдать своё благополучие и достаток;
- Запрещалось выбрасывать остатки еды — их отдавали скотине или птицам, потому что «крошка, брошенная зря, уносит удачу»;
- Не следовало оставлять ворота и двери открытыми надолго: считалось, что через них может проникнуть холодный ветер и «выдуть» тепло и благополучие из дома.
Приметы
- Если 27 октября на дорогах много грязи — настоящая зима установится ровно через четыре недели;
- Яркое звёздное небо в ночь на Параскеву — к богатому урожаю в следующем году;
- Дождь в этот день сулит хороший урожай пшеницы; сухая и ветреная погода — к засушливому лету и неурожаю;
- Лес покрылся инеем — овёс уродится на славу;
- Много ягод на рябине — следующее лето будет дождливым;
- Если выпал снег на Грязнуху — в мае жди ненастной погоды.