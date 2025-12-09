«Союз МС-27» российскими космонавтами Рыжиковым и Зубрицким отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-27» с экипажем из РФ и США на борту отстыковался от Международной космической станции и начал возвращение на Землю. Трансляцию этого процесса ведет госкорпорация «Роскосмос», кадры также публикуются в ее официальном Telegram-канале.
На «Союзе МС-27» домой летят российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким.
Согласно информации «Роскосмоса», включение двигателей на торможение запланировано на 7:10 по московскому времени.
После этого корабль начнет сход с орбиты и примерно в 7:38 войдет в плотные слои атмосферы, где разделится на отсеки. Посадка спускаемого аппарата ожидается в 8:04 в казахстанской степи, в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана.
Для командира корабля Рыжикова это третий полет в космос, в то время как для Зубрицкого и Кима нынешняя миссия стала первым опытом работы на орбите. Миссия стартовала 8 апреля 2025 года.
