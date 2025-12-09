«Союз МС-27» российскими космонавтами Рыжиковым и Зубрицким отстыковался от МКС

09 декабря 2025, 05:16

Фото: iStock/Alones Creative

Корабль «Союз МС-27» с экипажем из РФ и США на борту отстыковался от Международной космической станции и начал возвращение на Землю. Трансляцию этого процесса ведет госкорпорация «Роскосмос», кадры также публикуются в ее официальном Telegram-канале.





На «Союзе МС-27» домой летят российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким.



Согласно информации «Роскосмоса», включение двигателей на торможение запланировано на 7:10 по московскому времени.



