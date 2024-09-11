Установить запрет на сделки с жильем без личного участия владельца можно через «Госуслуги»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
На портале «Госуслуги» можно установить запрет на совершение сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Это поможет защитить имущество от неправомерных действий третьих лиц, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Запрет на сделки с недвижимостью без личного участия собственника означает, что переход, прекращение, ограничение прав и обременение объекта недвижимости не могут быть зарегистрированы без его подписи и присутствия. Такой запрет помогает предотвратить мошеннические действия, так как даже при наличии всех необходимых документов у злоумышленника, МФЦ и Росреестр не будут рассматривать обращение.
Для оформления запрета необходимо выполнить следующие шаги:
Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано:
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Для оформления запрета необходимо выполнить следующие шаги:
- Установить приложение «Госключ» и сгенерировать электронную подпись.
- Подать заявление на «Госуслугах», указав паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости.
- Подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через «Госключ».
- Дождаться уведомления от Росреестра в личном кабинете.
Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано:
- Нотариусом при регистрации права на объект недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки;
- любой стороной нотариально удостоверенной сделки;
- На государственную регистрацию прав при наследовании;
- На государственную регистрацию прав по решению суда или требованию судебного пристава.
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Дайана Хусинова