На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка класса X

14 ноября 2025, 12:05

Фото: iStock/murat4art

На Солнце вновь произошла крайне мощная вспышка класса X. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.