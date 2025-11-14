На Солнце зафиксирована новая мощная вспышка класса X
На Солнце вновь произошла крайне мощная вспышка класса X. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
По информации лаборатории, интенсивность вспышки уже достигла уровня X4.0. Это четвёртая вспышка максимального класса за последние дни: предыдущие события зарегистрировали 9, 10 и 11 ноября, одна из них достигла мощности X5.1 и стала самой сильной в этом году.
Ранее вспышки привели к рекордной магнитной буре на Земле, вызвавшей помехи связи и нарушения в работе навигационных систем. Специалисты продолжают мониторинг активности Солнца и предупреждают, что новые всплески могут повлиять на геомагнитную обстановку в ближайшие сутки.
Читайте также: