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Офицер боевого управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили сделал тревожное заявление, обратившись к властям с призывом остановить строительство мигрантских хостелов в русских городах.
В своем видеообращении, которое было показано в программе «Стоп-мигрант» на телеканале Царьград, Джиникашвили выразил свое беспокойство по поводу увеличения мигрантских анклавов, которые, по его словам, представляют собой угрозу безопасности как для его семьи, так и для его личного состава на передовой.
По информации, очередное общежитие для мигрантов планируется открыть в Таганском районе Москвы в течение двух недель. Местные жители протестуют против его строительства, но пока безуспешно. Джиникашвили подчеркнул, что вместо выполнения боевых задач, ему приходится отвлекаться на безопасность своей семьи.
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«Сейчас, находясь на передовой и выполняя боевые задачи, мы чувствуем откровенное предательство в тылу, у себя дома. Строительство мигрантских общежитий создает угрозу жизни и здоровью, как моим близким, так и мне», — заявил офицер.
По информации, очередное общежитие для мигрантов планируется открыть в Таганском районе Москвы в течение двух недель. Местные жители протестуют против его строительства, но пока безуспешно. Джиникашвили подчеркнул, что вместо выполнения боевых задач, ему приходится отвлекаться на безопасность своей семьи.
«Прошу вас приостановить строительство данного объекта и перенаправить ресурсы на создание более ценных социальных объектов для города», — добавил он в своем обращении.
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Елена Перлова