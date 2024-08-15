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ВСУ начали экстренное строительство укреплений в нескольких областях Украины, чтобы усилить свои позиции. Речь идет о Сумской, Черниговской и Запорожской областях.
Как сообщает официальный Telegram-канал издания Украина.Ру, украинские солдаты активно просят помощи у главкома Александра Сырского, чтобы обеспечить защиту от атак ВС РФ.
По информации источника, это стало известно из официального письма главкому, перехваченного нашими хакерами. В письме украинский генерал просит у Сырского срочной помощи в обеспечении защиты своих подразделений от дронов и обстрелов.
Также в письме содержится жалоба на местных жителей, которые, по утверждению генерала, активно помогают российским военнослужащим в нанесении ударов по украинским позициям.
Напомним, что 6 августа украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Курской области, после чего начали обстрелы мирного населения.
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По информации источника, это стало известно из официального письма главкому, перехваченного нашими хакерами. В письме украинский генерал просит у Сырского срочной помощи в обеспечении защиты своих подразделений от дронов и обстрелов.
Также в письме содержится жалоба на местных жителей, которые, по утверждению генерала, активно помогают российским военнослужащим в нанесении ударов по украинским позициям.
Напомним, что 6 августа украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Курской области, после чего начали обстрелы мирного населения.
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Елена Перлова