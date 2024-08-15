Экс-боец ЧВК «Вагнер» по-простому объяснил, почему у ВСУ нет шансов под Курском

В Курской области продолжают поступать сообщения о значительных потерях среди бойцов ВСУ, укрывающихся в лесополосах. Экс-боец ЧВК «Вагнер» в своем Telegram-канале Condottiero пояснил, что тактика прятаться в лесу эффективна лишь до тех пор, пока у лесников нет тепловизоров.