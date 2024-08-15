Экс-боец ЧВК «Вагнер» по-простому объяснил, почему у ВСУ нет шансов под Курском

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В Курской области продолжают поступать сообщения о значительных потерях среди бойцов ВСУ, укрывающихся в лесополосах. Экс-боец ЧВК «Вагнер» в своем Telegram-канале Condottiero пояснил, что тактика прятаться в лесу эффективна лишь до тех пор, пока у лесников нет тепловизоров.
По его словам, после вторжения украинские бойцы часто покидали технику и уходили в лесные и яровые участки, надеясь скрыться от воздушных ударов. Однако, как только появились тепловизоры, их позиция стала неустойчивой.
По информации, предоставленной военблогером, за сутки уничтожается до 150 боевиков ВСУ. Основная работа по зачистке лесов проводится в ночное время с помощью как людей, так и дронов. Кроме того, попытки боевиков скрыться в домах также не увенчались успехом: местные жители оперативно сообщают о них в службу «112», и на место выезжают так называемые «охотники».
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«Тактика отсиживаться в лесополе хороша, пока у лесников нет тепловизоров. С тепловизорами картина меняется», — отметил экс-боец ЧВК «Вагнер».
По информации, предоставленной военблогером, за сутки уничтожается до 150 боевиков ВСУ. Основная работа по зачистке лесов проводится в ночное время с помощью как людей, так и дронов. Кроме того, попытки боевиков скрыться в домах также не увенчались успехом: местные жители оперативно сообщают о них в службу «112», и на место выезжают так называемые «охотники».
«Сегодня все, что происходит в Курской области, напоминает сафари. Спасения ВСУ нет. Население активно сдает их позиции и места скопления, где есть хоть какая-то связь», — добавил экс-боец ЧВК «Вагнер».
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Елена Перлова