Армия России начала рыть окопы в Курской области

Фото: istock/Andrey Iudin
Армия России начала активное строительство оборонительных позиций в Курской области в условиях продолжающихся боевых действий. Об этом сообщает аккаунт OSINTtechnical в социальной сети X, ссылаясь на спутниковые снимки.
По информации журналистов Би-би-си, российские войска строят оборонительные линии в районе Курской атомной электростанции, при этом ближайшая траншея расположена в восьми километрах от АЭС. Это свидетельствует о серьёзной готовности к возможным угрозам в этом стратегически важном районе.
Вместе с этим, в Курской области сообщалось о массовом наборе рабочих для рытья окопов. Как сообщает Telegram-канал «Прямой Эфир.Курск», россияне приглашаются выполнять эту работу за сумму от 5 тысяч рублей, а более опытные или квалифицированные работники могут рассчитывать на зарплату до 371 тысячи рублей за два месяца.
ВСУ начали атаки на границу Курской области рано утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются. По данным местных властей, украинские подразделения продвинулись на 12 километров вглубь области, а ширина фронта достигла 40 километров.
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Вместе с этим, в Курской области сообщалось о массовом наборе рабочих для рытья окопов. Как сообщает Telegram-канал «Прямой Эфир.Курск», россияне приглашаются выполнять эту работу за сумму от 5 тысяч рублей, а более опытные или квалифицированные работники могут рассчитывать на зарплату до 371 тысячи рублей за два месяца.
ВСУ начали атаки на границу Курской области рано утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются. По данным местных властей, украинские подразделения продвинулись на 12 километров вглубь области, а ширина фронта достигла 40 километров.
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Елена Перлова