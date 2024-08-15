Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Армия России начала рыть окопы в Курской области

Армия России начала рыть окопы в Курской области

ВС РФ окапываются в Курской области на фоне боевых действий
15 августа 2024, 00:47
Фото: istock/Andrey Iudin

Фото: istock/Andrey Iudin

Армия России начала активное строительство оборонительных позиций в Курской области в условиях продолжающихся боевых действий. Об этом сообщает аккаунт OSINTtechnical в социальной сети X, ссылаясь на спутниковые снимки.
По информации журналистов Би-би-си, российские войска строят оборонительные линии в районе Курской атомной электростанции, при этом ближайшая траншея расположена в восьми километрах от АЭС. Это свидетельствует о серьёзной готовности к возможным угрозам в этом стратегически важном районе.

Вместе с этим, в Курской области сообщалось о массовом наборе рабочих для рытья окопов. Как сообщает Telegram-канал «Прямой Эфир.Курск», россияне приглашаются выполнять эту работу за сумму от 5 тысяч рублей, а более опытные или квалифицированные работники могут рассчитывать на зарплату до 371 тысячи рублей за два месяца.



ВСУ начали атаки на границу Курской области рано утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются. По данным местных властей, украинские подразделения продвинулись на 12 километров вглубь области, а ширина фронта достигла 40 километров.

Читайте также:

Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области

Журналист рассказал, какие зверства Украина творит с жителями Белгорода

Украина договаривается с Россией об обмене пленными в Курской области
#всу
#вс рф
#курская область
Экс-боец ЧВК «Вагнер» по-простому объяснил, почему у ВСУ нет шансов под Курском
Condottiero: без тепловизоров тактика ВСУ в Курской области не сработает
15 августа 2024, 01:26

Фото: istock/Dmitri Toms

В Курской области продолжают поступать сообщения о значительных потерях среди бойцов ВСУ, укрывающихся в лесополосах. Экс-боец ЧВК «Вагнер» в своем Telegram-канале Condottiero пояснил, что тактика прятаться в лесу эффективна лишь до тех пор, пока у лесников нет тепловизоров.
По его словам, после вторжения украинские бойцы часто покидали технику и уходили в лесные и яровые участки, надеясь скрыться от воздушных ударов. Однако, как только появились тепловизоры, их позиция стала неустойчивой.

«Тактика отсиживаться в лесополе хороша, пока у лесников нет тепловизоров. С тепловизорами картина меняется», — отметил экс-боец ЧВК «Вагнер».
По информации, предоставленной военблогером, за сутки уничтожается до 150 боевиков ВСУ. Основная работа по зачистке лесов проводится в ночное время с помощью как людей, так и дронов. Кроме того, попытки боевиков скрыться в домах также не увенчались успехом: местные жители оперативно сообщают о них в службу «112», и на место выезжают так называемые «охотники».

«Сегодня все, что происходит в Курской области, напоминает сафари. Спасения ВСУ нет. Население активно сдает их позиции и места скопления, где есть хоть какая-то связь», — добавил экс-боец ЧВК «Вагнер».

Читайте также:

Поджали хвост и просят защиты у Сырского: как ВСУ ведут себя под натиском России

Армия России начала рыть окопы в Курской области

Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области
#охотники
#работа
#картина
#жители
#население
#вагнер
#всу
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поджали хвост и просят защиты у Сырского: как ВСУ ведут себя под натиском России
ВСУ спешно строят укрепления в трех областях, прося защиты у главкома Сырского
15 августа 2024, 00:56

Фото: istock/zabelin

ВСУ начали экстренное строительство укреплений в нескольких областях Украины, чтобы усилить свои позиции. Речь идет о Сумской, Черниговской и Запорожской областях.
Как сообщает официальный Telegram-канал издания Украина.Ру, украинские солдаты активно просят помощи у главкома Александра Сырского, чтобы обеспечить защиту от атак ВС РФ.

По информации источника, это стало известно из официального письма главкому, перехваченного нашими хакерами. В письме украинский генерал просит у Сырского срочной помощи в обеспечении защиты своих подразделений от дронов и обстрелов.

Также в письме содержится жалоба на местных жителей, которые, по утверждению генерала, активно помогают российским военнослужащим в нанесении ударов по украинским позициям.

Напомним, что 6 августа украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Курской области, после чего начали обстрелы мирного населения.

Читайте также:

Армия России начала рыть окопы в Курской области

Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области

Журналист рассказал, какие зверства Украина творит с жителями Белгорода
#армия
#украина
#письма
#telegram
#солдаты
#армия россии
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты изначальные цели нападения на Курскую область
Алаудинов: ВСУ планировали захватить Курскую область и стратегические объекты
15 августа 2024, 00:34

Фото: istock/Irina Piskova

ВСУ изначально планировали захватить Курскую область, стратегические объекты в ней и часть Белгородского региона. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его данным, киевский режим делал ставку на молниеносный блицкриг.
«Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено», — пояснил он.
По словам Алаудинова, ему удалось узнать из перехваченного секретного документа, что НАТО, когда принимало решение о нападении на Курскую область, рассчитывало на быстрый захват территорий, чтобы получить возможность диктовать России условия при переговорах.
«То есть ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», — добавил генерал-майор.
Читайте также:

Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области

Смирнов: в Курской области эвакуируют весь Глушковский район

Украина договаривается с Россией об обмене пленными в Курской области
#нато
#всу
#курская область
#нападение
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области
Минобороны: ВСУ бросают натовскую технику на поле боя и отступают, оставляя тела погибших
15 августа 2024, 00:28

Фото: istock/Olena_Z

Министерство обороны России сообщает, что украинские бригады в Курской области бросают натовскую технику и тела погибших солдат на поле боя при отступлении. В официальной сводке приводятся кадры, на которых видно, как российские войска уничтожают личный состав и технику противника.
В одном из боев у населенного пункта военные 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили и перегнали в тыл канадский броневик «Roshel Senator». Кроме того, российские бойцы захватили образцы западного оружия, боеприпасы, средства защиты и системы связи.

На опубликованных кадрах также видны тела украинских боевиков. ВСУ начали атаки на границу Курской области рано утром 6 августа, и бои в приграничной зоне продолжаются. По данным местных властей, украинские подразделения продвинулись на 12 километров вглубь области, а ширина фронта достигла 40 километров.

Генеральный штаб России заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственные границы.

Читайте также:

Журналист рассказал, какие зверства Украина творит с жителями Белгорода

​Украина договаривается с Россией об обмене пленными в Курской области

Забрали даже консервацию: житель Мартыновки рассказал, как ВСУ ограбили дом его мамы
#операция
#военные
#дом
#украина
#боеприпасы
#всу
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналист рассказал, какие зверства Украина творит с жителями Белгорода
Лансков: ВСУ продолжают террор мирных жителей Белгородской области
15 августа 2024, 00:18

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Корреспондент СоловьевLIVE Александр Лансков сообщил, что украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Белгорода и его окрестностей. Об этом пишет официальный Telegram-канал Владимира Соловьева.
По словам Ланскова, ВСУ не сосредоточились на ударах по военным объектам или передвигающейся технике России. Вместо этого они систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

«Обстрелы продолжаются и становятся все более частыми, жестокими и массированными, особенно по городской инфраструктуре», — отметил Лансков.
Журналист подчеркнул, что больше всего достается жителям Шебекино, которые находятся под обстрелами практически круглые сутки. По его словам, ни один житель там не может чувствовать себя в безопасности, ни в одном из районов.

Ранее сообщалось, что в Курской области обнаружено значительное количество иностранных наемников, прибывших вместе с украинскими боевиками.

Читайте также:
Зашли и стали брать с полок: ВСУшники грабят магазины в Курской области

Забрали даже консервацию: житель Мартыновки рассказал, как ВСУ ограбили дом его мамы

Украина договаривается с Россией об обмене пленными в Курской области
#журналист
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина договаривается с Россией об обмене пленными в Курской области
Украинский омбудсмен рассказал об обсуждении обмена пленными с Россией
15 августа 2024, 00:06

Фото: istock/Sinenkiy

Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека на Украине, заявил в эфире телемарафона, что обсуждал вопрос военнопленных в Курской области со своей российской коллегой Татьяной Москальковой.
Лубинец отметил, что «обмен информацией продолжается» и добавил, что Украина всегда готова к продолжению обменных процессов. Тем не менее, Татьяна Москалькова не подтвердила этих обсуждений и не сообщала о них в своих публичных заявлениях.

РБК запросил комментарии в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и у депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

В Курской области, где продолжаются бои с 6 августа, по данным Минобороны России, украинские силы понесли потери до 2,3 тыс. военнослужащих. В тот же день Министерство обороны отчиталось о захвате в плен 18 украинских военных. Апти Алаудинов, замначальника Главного военно-политического управления ВС России, сообщил, что в плен попали пятеро бойцов отряда «Ахмат Чечня».

Также сообщается, что под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов региона, где могут оставаться около 2 тыс. человек. Губернатор Курской области Алексей Смирнов отметил, что украинские силы продвинулись на 12 км вглубь области.

Читайте также:

«Продержались всего сутки»: ВС РФ захватили штурмовую бригаду ВСУ под Курском

Забрали даже консервацию: житель Мартыновки рассказал, как ВСУ ограбили дом его мамы

Зашли и стали брать с полок: ВСУшники грабят магазины в Курской области
#губернатор
#украина
#человек
#операции
#чечня
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Забрали даже консервацию: житель Мартыновки рассказал, как ВСУ ограбили дом его мамы
Житель Мартыновки рассказал о мародерстве боевиков ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 23:49

Фото: istock/Moskvich19771977

Боевики ВСУ, действующие в Курской области, проявляют активный интерес к ценным вещам местных жителей. Об этом сообщил 34-летний житель села Мартыновка Виталий Скибин, который столкнулся с украинскими мародерами.
Виталий Скибин рассказал, что, когда начались боевые действия, он приехал в дом своей бабушки Татьяны Васьковой, чтобы позаботиться о ней и защитить от возможной угрозы. 10 августа к ним прибыли украинские военные, которые сразу же запросили показать ценные вещи. Они забирали все, включая консервацию. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Украина.Ру со ссылкой на РИА Новости,

«Они повели меня в зал, чтобы показать вещи. Забирали ценные предметы, находили телефоны, коробки… Начали открывать шифоньеры, тумбочки. Что-то забрали, но что конкретно, не знаю. Консервацию тоже забрали», — вспоминает Виталий о встрече с оккупантами.
Скибин также отметил, что в тот момент, когда боевики вывели его на улицу, он увидел, как они вскрывают чужие дома, забирают мотоциклы, копают урожай на огородах местных жителей и даже жарят картошку.

Напомним, что с 6 августа ВСУ начинают атаки на мирное население Курской области, что привело к решению об эвакуации местных жителей в пункты временного размещения и другие регионы. Ранее сообщалось, что российские войска ведут борьбу с украинскими военными, которые мешают эвакуации людей из их квартир.

Читайте также:

Зашли и стали брать с полок: ВСУшники грабят магазины в Курской области

ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области

Подполье: удар по порту Одессы пришелся по возможному арсеналу зарубежных ракет
#россия
#телефоны
#вещи
#военные
#дом
#урожай
#украина
#магазины
#население
#регионы
#дома
#telegram
#новости
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зашли и стали брать с полок: ВСУшники грабят магазины в Курской области
В Судже Курской области украинские военные украли товары из магазина
14 августа 2024, 23:16

Фото: istock/Nzpn

В городе Судже Курской области произошел инцидент с участием украинских военнослужащих. Они незаконно проникли в закрытый супермаркет и начали забирать товары с прилавков.
Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно информации канала, в момент происшествия бойцы ВСУ снимали себя на видео, которое впоследствии было опубликовано в интернете. На кадрах видно, как военные в закрытом магазине наполняют тележки различными товарами. В публикации также отмечается, что в группе захватчиков был заметен шеврон с флагом США на груди одного из операторов.

«ВСУ мародерят в Судже, грабят супермаркет и радостно публикуют видео», — говорится в сообщении канала.
Информация о дате съемки видео не предоставлена. Ранее сообщалось, что среди украинских военнослужащих, действующих в Курской области, находятся польские, грузинские и другие западные наемники.

Читайте также:

ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области

Отказался выполнять приказ Сырского: почему комбриг ВСУ Ишкулов не пошел на Курскую область

Алаудинов: над Курской областью не была замечена авиация боевиков ВСУ
#сша
#россия
#операция
#военные
#видео
#супермаркет
#авиация
#происшествия
#telegram
#съёмки
#информация
#всу
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области
Алаудинов: ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области
14 августа 2024, 22:05

Фото: istockphoto/Evgeny555

ВСУ не ожидали, что Россия будет биться до конца в Курской области и не станет отходить, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Дело дошло до того, что у украинских военных уже не остается техники для бегства с территории России, добавил он.
«Они не предусмотрели того, что что бы они ни делали, мы в принципе не собираемся отходить никуда, и что мы будем биться до конца. Вот этот факт ими оказался упущен», — пояснил Алаудинов.
По его словам, этот факт сыграл на руку ВС РФ, так как растянутые на огромное расстояние украинские подразделения оказались под ударом российских войск.
«Эти силы и средства оказались под уже ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику», — подчеркнул он.
Генерал-майор также рассказал, что армия России методично уничтожает силы ВСУ, которые непрестанно пытаются напирать на ее позиции.
«Сейчас уже дело дошло до того, что где-то там «прибегает» какая-то одна машина, там пикапчик, газельчик, где-то у кого-то отжали. То есть даже техники для того, чтобы вернуться (на Украину — ред.), у них уже нет», — поделился Алаудинов.
Ранее командир «Ахмата» называл число украинских военных, которые заходили на территорию Курской области. По его данным, это примерно 12 тысяч боевиков ВСУ, также были иностранцы, но большая часть сил противника уже ликвидирована.

Читайте также:

Стало известно число напавших на Курскую область боевиков ВСУ

В Британии сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине

Депутат Вассерман озвучил причины, по которым РФ не объявила Украине войну
#армия
#иностранцы
#армия россии
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф