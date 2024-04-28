Макрон назвал ядерное оружие гарантией построения отношений с Москвой

Фото: сайт Кремля
Оборонная стратегия Европейского союза, важным элементом которой является ядерное оружие Франции, поможет улучшить отношения с Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать такую гарантию для отношений с Москвой, сообщает телеканал BFM TV.
По его словам, это могло бы создать гарантии безопасности и стать основой для общей обороны ЕС, а также безопасности, на которую рассчитывают французские партнеры в Европе. Президент Макрон напомнил, что французская доктрина разрешает использовать ядерное оружие, если оно угрожает «жизненно важным интересам».
Ранее Эммануэль Макрон опроверг высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии. По его словам, Париж сможет противостоять Москве. Ранее Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне.
Читайте также:
На новый удар по Крымскому мосту намекнул литовский посол
Великобритания решила поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты
В Германии раскрыли детали расследования по «Северным потокам»
Александр Климов