«Мы не рабы, рабы немы»: Регина Тодоренко снова проиграла суд писательнице Мишиной

Регина Тодоренко (Фото: Телеграм: @todorenkoregina)
Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к петербургской писательнице Дарине Мишиной. Аналогичные претензии были у неё и к некоторым средствам массовой информации.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Тодоренко обращалась в судебные инстанции из-за интервью, которое писательница дала СМИ. Мишина рассказала журналистам, что писала книгу для ведущей, но не получила обещанный гонорар за проделанную работу. Это, кстати, стало поводом для другого судебного разбирательства.
Согласно судебным документам, Дарина Мишина также говорила, что стала «литературным рабом», так как написала по просьбе Тодоренко первую главу книги «Регина-путешественница. Приключения в Африке». Жанр, тему и сюжет ей заранее надиктовала телеведущая. После этого она вдруг прервала с писательницей все контакты, отказалась от дальнейшего сотрудничества и не оплатила уже проделанную работу.
Мишина обратилась в суд с требованием взыскать с Тодоренко денежные средства по договору авторского заказа, который, правда, был заключён в устной форме. Телеведущая выставила писательнице встречный иск о признании договора незаключённым. В итоге суд отказал в удовлетворении требований обеим сторонам.
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«Жалоба оставлена без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.
Согласно судебным документам, Дарина Мишина также говорила, что стала «литературным рабом», так как написала по просьбе Тодоренко первую главу книги «Регина-путешественница. Приключения в Африке». Жанр, тему и сюжет ей заранее надиктовала телеведущая. После этого она вдруг прервала с писательницей все контакты, отказалась от дальнейшего сотрудничества и не оплатила уже проделанную работу.
Мишина обратилась в суд с требованием взыскать с Тодоренко денежные средства по договору авторского заказа, который, правда, был заключён в устной форме. Телеведущая выставила писательнице встречный иск о признании договора незаключённым. В итоге суд отказал в удовлетворении требований обеим сторонам.
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Александр Бойцов