«Молюсь на него»: Регина Тодоренко восхищается отцом своих детей Владом Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)
Бывшая ведущая «Орла и решки» артистка Регина Тодоренко седьмой год замужем за певцом Владом Топаловым, и их отношения можно назвать образцовыми: супруги поддерживают добрые отношения в семье и не позволяют разногласиям перерасти в конфликты.
Женщина считает, что это — заслуга ее мужа, полностью вовлеченного в воспитание детей.
Активная забота супруга дает ей возможность заниматься любимой работой и личностным развитием. Каждый год на дне рождения Влада Регина поднимает тост с благодарностью за то, какой он исключительный отец.
У сыновей звёздной пары, Майкла и Мирослава, непростые характеры, иногда мальчишки задирают друг друга, а родителям приходится их разнимать, но при этом они любят друг друга и всегда приходят на помощь. Бывшая гражданка Украины рада, что в семье ее окружает столько мужчин: она чувствует себя под защитой.
Влад проводит большую часть времени дома с детьми, но совсем не стыдится этого. Они с женой — не сторонники разделения обязанностей родителей.
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«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — говорит она.
Активная забота супруга дает ей возможность заниматься любимой работой и личностным развитием. Каждый год на дне рождения Влада Регина поднимает тост с благодарностью за то, какой он исключительный отец.
У сыновей звёздной пары, Майкла и Мирослава, непростые характеры, иногда мальчишки задирают друг друга, а родителям приходится их разнимать, но при этом они любят друг друга и всегда приходят на помощь. Бывшая гражданка Украины рада, что в семье ее окружает столько мужчин: она чувствует себя под защитой.
«Обретя такую невероятную семью, где два малыша-парня, и такой красивый мужчина, как Влад, который учит их всему: как нужно вести себя с женщиной, как ухаживать, заботиться, то, конечно, я чувствую себя принцессой», — говорит Регина.
Влад проводит большую часть времени дома с детьми, но совсем не стыдится этого. Они с женой — не сторонники разделения обязанностей родителей.
«У всех моих товарищей модель семьи немножко другая, стандартная: папа работает, мама дома с детьми. А у нас не так. У нас мама порой еще меньше дома находится, чем папа. Я чувствую свою обязанность и желание быть дома, когда Региши нет. У меня с этим нет проблем. Деткам нужны родители», — рассказал бывший участник группы «Smash!!».
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Александр Бойцов