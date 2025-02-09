«Мечтала его приручить»: Регина Тодоренко раскрыла, как изменилась в браке с Владом Топаловым

Влад Топалов и Регина Тодоренко (фото: Telegram @todorenkoregina)
Регина Тодоренко разоткровенничалась в соцсетях и вспомнила, как относилась к мужу Владу Топалову в начале отношений. Спойлер: без сравнений с диким животным не обошлось.
«Когда мы встретились, я чувствовала себя укротительницей дикого тигра, мечтала его приручить, одомашнить. Только пару лет назад я осознала, что мы не на арене, и нам не нужно сражаться друг с другом или укрощать», – отметила телеведущая.Несмотря на кризисы в отношениях, Регина называет себя «поклонницей мужа», не боясь при этом, что такое заявление может показаться кому-то странным. Телеведущая отметила, что важно уметь слышать и уважать любимого человека и прислушиваться к его личному мнению, даже если оно кардинально отличается от твоего.
«За 7 лет совместной жизни я осознала, что мой муж – человек с огромным сердцем, самый любящий муж и заботливый отец, а ещё Владислав Михайлович гораздо лучше, чем я представляла», – отметила Тодоренко.Также телезвезда подчеркнула, что психологическим сложностям мужчин, ставших отцами, общество не уделяет достаточного внимания. По её словам, она замела, как её муж растёт как отец и открывает в себе новые грани любви и заботы к детям.
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Анастасия Чинкова