Регина Тодоренко пожаловалась на поведение своих сыновей

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Регина Тодоренко рассказала о домашнем происшествии. На днях телеведущая ненадолго оставила сыновей без присмотра и за это время младший разбил старшему нос. Об этом пишет «7Дней.ru».
Оказалось, что травма была получена в игре. В этот момент Регина находилась в уборной.
По словам Тодоренко, подобные инциденты в ее доме случаются достаточно часто. Она едва ли может провести дома в тишине хотя бы несколько минут.
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«Вышла, а там старший сын с окровавленным носом. Плачет, кровь брызжет фонтаном. Младший стоит рядом весь в брызгах крови», — рассказала ведущая.
По словам Тодоренко, подобные инциденты в ее доме случаются достаточно часто. Она едва ли может провести дома в тишине хотя бы несколько минут.
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Екатерина Коршунова