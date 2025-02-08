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Регина Тодоренко пожаловалась на поведение своих сыновей

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Регина Тодоренко рассказала о домашнем происшествии. На днях телеведущая ненадолго оставила сыновей без присмотра и за это время младший разбил старшему нос. Об этом пишет «7Дней.ru».
Оказалось, что травма была получена в игре. В этот момент Регина находилась в уборной.

«Вышла, а там старший сын с окровавленным носом. Плачет, кровь брызжет фонтаном. Младший стоит рядом весь в брызгах крови», — рассказала ведущая.



По словам Тодоренко, подобные инциденты в ее доме случаются достаточно часто. Она едва ли может провести дома в тишине хотя бы несколько минут.

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#дома
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#воспитание
Наташа Королева оплачивает операции своей невестки-стриптизерши: лечение может стоить около 10 миллионов рублей
09 февраля 2025, 00:47

Наташа Королева (Фото: Телеграм korolevastar)

Певица Наташа Королева помогает с многомиллионным лечением своей невестке-стриптизерше, которая недавно перенесла тяжелую операцию. Девушке нарастили кость на верхней челюсти, что является лишь началом длительного процесса выздоровления.
Невестке артистки Мелиссе потребовалось хирургическое вмешательство из-за неправильного расположения кости черепа. Сама Наташа прокомментировала ситуацию с лечением девушки так:

«Только первые этапы начались. Держится, молодец. Она пациент сложный, не каждый врач берется. Маленькими шагами мы идем к тому, что устраняем ту проблему, которая у нее много лет», — поделилась Королева с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как пишут Starhit, общая сумма работ может обойтись до 10 миллионов рублей. Сама певица призналась, что помогает с лечением своей невестке, при этом часть реабилитации оплачивает сама Мелисса. Наташа дала понять, что не жалеет денег на избранницу своего сына. При чем артистка отметила неординарность болезни девушки.

Мелисса и Архип Глушко (Фото: Инстаграм* @mellisa_foxs_)

Сама Наташа надеется на дальнейшую операцию по квоте, так недавно Мелисса стала москвичкой. К тому же семье удалось найти опытного заинтересованного врача. Девушке придется нарастить нижнюю челюсть. Для этого потребуется 18-20 сантиметров малоберцовой кости с мышцами и сосудами с ноги самой Мелисы. Подобные операции являются одними из самых сложных и могут длиться до 14 часов.

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Умер актер из «Грязных танцев» Тони Робертс
08 февраля 2025, 20:55

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 86-м году жизни скончался американский актер Тони Робертс, известный зрителю по фильму «Грязные танцы». Как уточнили журналисты THR, мужчина умер от осложнений на фоне онкологии. Робертс ушел из жизни накануне в пятницу, 7 февраля, находясь в своем доме на Манхэттене.
Тони Робертс родился в Нью-Йорке 22 октября 1939 года. Будущая звезда кинематографа окончил Северо-Западный университет, а также Высшую искусствоведческо-музыкальную школу.

В послужном списке актера значится свыше 90 работ. Впервые Робертс появился на экране во второй половине 1950-х.

Робертс также знаменит по фильмам «Закон и порядок», «Лови момент», «Она написала убийство».

Ранее стало известно о смерти хирурга-онколога Михаила Давыдова.

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На какие жертвы ради съемок пошла Ксения Лукьянчикова: успех звезды фильма «Красная королева»
08 февраля 2025, 18:49

Ксения Лукьянчикова (Фото: Инстаграм* @lukyanchikovaksenia)

Ксения Лукьянчикова — российская актриса, которая прославилась благодаря роли манекенщицы в телесериале «Красная королева». Помимо этой картины, на счету Ксении есть и другие рейтинговые проекты.
Как складывается карьера и личная жизнь артистки, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ксения Лукьянчикова родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. Она выросла в семье работника пожарной службы и преподавателя музыки. Воспитанием будущей звезды часто занималась бабушка.

С ранних лет девочка демонстрировала неплохие вокальные данные, затем обучалась в студии вокала Галины Вишневской. Спустя время Ксения перешла в другое творческое учебное заведение — театральную студию «Рубикон».

После окончания средней школы в 2010 году Лукьянчикова поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Примечательно, что уже во время учебы она играла на театральной сцене в знаменитых постановках: «Дядя Ваня», «Король Лир», «Драма на охоте» и других.

После получения диплома Ксения переехала в столицу, где вошла в труппу московского театра «Практика». В это же время начались ее первые шаги в кинокарьере.

Творческая деятельность


Дебютом Ксении в кинематографе стала главная роль в сериале «Красная королева», где ей досталась главная роль манекенщицы Регины Барской. Прототипом главной героини в этой картине стала советская манекенщица Регина Збарская.

Ксения Лукьянчикова (Фото: кадр из сериала «Красная королева»)

Ради роли девушке пришлось пойти на некоторые жертвы. Если рост позволял Лукьянчиковой вписываться в этот образ, то лишние 15 килограмм пришлось скидывать. Работа Ксении была оценена по достоинству. На Международном фестивале «17 мгновений весны» имени Вячеслава Тихонова актриса получила первую премию за лучшую женскую роль в телесериале.

В 2016 году Ксения сыграла главную роль в сериале «Осиное гнездо». Она также снималась в исторической драме «Крылья империи» и детективном триллере «Тайна и ложь».

В фильмографии Лукьянчиковой насчитывается более 20 работ.

Личная жизнь


В 2016 году стало известно, что Ксения состоит в отношениях с актером Иваном Жвакиным, с которым познакомилась во время съемок в сериале «Молодежка». По данным СМИ, актеры планировали пожениться, но в 2020 году влюбленные расстались.

В 2023 году в одном из интервью артистка рассказала, что ее сердце не свободно. Однако имя избранника она не назвала, лишь отметила, что он не из творческой сферы.

Ксения Лукьянчикова сейчас


Сейчас Ксения Лукьянчикова продолжает совмещать съемки в кино с работой за диджейским пультом — в этом амплуа девушка стала звездой популярных ночных клубов, и ее сеты собирают немало постоянных поклонников. Ксения выступает под псевдонимом Black Mamba.

Ксения Лукьянчикова (Фото: Инстаграм* @lukyanchikovaksenia)

На экранах актрису можно увидеть в кинопроектах самых разных жанров. Весной 2024 года Ксения появилась во второстепенной роли в комедийной мелодраме «Любви не бывает?».

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Слухи об ориентации, позднее счастье и карьера в кино: где сейчас актер из «Не родись красивой» Виталий Егоров
08 февраля 2025, 18:02

Виталий Егоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист России Виталий Егоров после начала спецоперации на Украине пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации.
Подробности о том, чем актер занимается сегодня и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».

Биографические данные


Виталий Егоров родился 20 декабря 1968 года в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. Его отец работал водителем, а мама трудилась поваром. С малых лет Виталий был приучен к труду. В школьные годы ему нравилось изучение точных наук и занятия спортом.

Несмотря на тот факт, что из Егорова мог бы получиться опытный инженер, в 15 лет он решил отправиться в Днепропетровск, где стал студентом театрального училища. Затем Виталий продолжил обучение в музыкально-драматическом театре в Одессе. Оттуда его забрали в армию — он служил в Театре Армии и после двух лет службы ушел сержантом в запас.

После демобилизации Виталий поступил в Школу-студию МХАТ.

Начало творческого пути


Виталий довольно часто играл в постановках. Его можно было увидеть в таких спектаклях, как: «Идиот» и «На дне», «Матросская тишина» и «Страсти по Бумбарашу.

Дебют Егорова в кино состоялся в 2001 году. Он сыграл в фильме «Антикиллер». Всеобщую популярность Виталию принесла роль в нашумевшим на тот момент сериале «Не родись красивой», где Егорову досталась роль модельера Милко.

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

Вскоре после этого актер появился в сериале «Цыганки», а затем в проекте «Дыши со мной». Егоров также снялся в шестом сезоне сериала «Кухня». Всего в его фильмографии насчитывается более 50 работ.

Личная жизнь


Так как Егорову на протяжении длительного времени не удавалось найти свою любовь, некоторые посчитали, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*. Истинное счастье артист обрел в тридцать девять лет. Виталий женился на девушке по имени Наталья, которая занимала должность редактора на телевидении. Она родила актеру двух дочерей Анну и Марию.

Последние новости


Несколько лет назад Виталий Егоров сообщил, что он завершил строительство большого дома в Калужской области, а также закончил благоустройство участка.

В 2023 году режиссеры пригласили актера на съемки сериала «Раневская», и стоит отметить, что мужчина блестяще справился с предложенной ролью.

Виталий Егоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артист не ведет страницы в социальных сетях и не комментирует политические события. Некоторые фанаты Виталия утверждают, что он перестал появляться в поле зрения СМИ из-за конфликта России и Украины.

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Актриса Ольга Дибцева объявила о расставании с мужем Романом Бочаровым осенью 2023 года. Пара воспитывала дочку Серафиму, однако спустя четыре года после появления ребенка на свет, брак распался. По словам Ольги, у нее не получалось найти общий язык с супругом.
«Мы смогли найти общий язык. Развод был очень тяжелый и нереально сложно было налаживать отношения. Плюс у нас раздел имущества тоже дико трудный. Пришлось очень много наступать на горло своей гордыне и эмоциям. Правда в том, что, когда есть ребенок, вы связаны на всю жизнь», — приводит слова Дибцевой StarHit.
В 2024 году звезда «Холопа» расписалась с бизнесменом Евгением, а вскоре у пары появилась дочка.

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