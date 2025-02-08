Регина Тодоренко пожаловалась на поведение своих сыновей

Актриса Ольга Дибцева объявила о расставании с мужем Романом Бочаровым осенью 2023 года. Пара воспитывала дочку Серафиму, однако спустя четыре года после появления ребенка на свет, брак распался. По словам Ольги, у нее не получалось найти общий язык с супругом.