Эколог Белова отметила важность чистых водоемов в Московской области

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Этой весной в Подмосковье очистят 27 водоемов. Из них 14 прудов и озер были выбраны местными жителями на портале Добродел.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Лилия Белова, председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области», эксперт в сфере экологии в эфире «Радио 1» подробнее рассказала о программе «100 прудов и озер» и ее важности в Московской области.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на территории региона находится около 2 тысяч водоемов. Правительство старается сделать так, чтобы отдых у воды был приятным и удобным для граждан.
Некоторые пруды в этом году будут очищены в рамках программы «100 прудов и озер». В ходе очищения водоемов уберут камыш, соберут мусор, а также вырубят опасные деревья. За три года существования программы очистки водоемов службы утилизировали более 2,5 тысячи тонн мусора.
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«Эта система показала себя с очень позитивной стороны, то есть общество играет активную роль при выборе того или иного пруда. Сейчас пока 14 прудов очистятся, но Московская область шаг за шагом берет в работу все больше водоемов, и это не может не радовать. Водоемы не только очищают, но и обустраивают их береговую зону и высаживают всевозможные растения», — отметила Лилия Белова.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, на территории региона находится около 2 тысяч водоемов. Правительство старается сделать так, чтобы отдых у воды был приятным и удобным для граждан.
«Само место приобретает очень культурный формат. Любой водоём скапливает иловый осадок на дне, который требует постоянной чистки. Если не очищать водоемы, то они начинают зарастать, растения быстро захватывают территорию и таким образом, мы не только лишаемся водного пространства для отдыха, но и безопасности. Бывают противопожарные пруды, которые требуют дополнительного объема воды, чтобы при пожарах, этот водоем смог сыграть свою защитную функцию», — добавила специалист.
Некоторые пруды в этом году будут очищены в рамках программы «100 прудов и озер». В ходе очищения водоемов уберут камыш, соберут мусор, а также вырубят опасные деревья. За три года существования программы очистки водоемов службы утилизировали более 2,5 тысячи тонн мусора.
«В первую очередь очищается донный осадок, техника работает очень сложная, самостоятельно, жители деревни не смогут очистить водоем. Смета привлечения такой техники составляет от 50 тысяч рублей, смотря какой объем, размер пруда и насколько он засорен. Такие водоемы необходимы территориям, где есть жилые дома, это в вперую очередь безопасность, ну а в летний период приятный отдых. Если администрация заинтересована в рыбной ловле, то в пруд запускается рыба. Также, важная часть очистки, это исследования предельной нормы воды, чтобы примесей не было и люди могли безопасно купаться в ней», — подытожила Лилия Белова председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области», эксперт в сфере экологии.
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Дана Игумнова