«Мы с ним общаемся»: Маргарита Симоньян рассказала о состоянии мужа

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)
Режиссер Тигран Кеосаян реагирует на внешние воздействия, голос, сжимает пальцы, а еще моргает. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о состоянии мужа, пережившего клиническую смерть в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
«Ему говоришь: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой, пойдем домой»», — откровенничала главред RT.
Симоньян отметила, что в ответ Кеосаян открывает рот, шевелится и протягивает руки.
«Представляешь, я каждый день к нему ухожу… не отвечает, но мы с ним общаемся. Я ему ножки поцелую, а он вот так вот пальчики на ногах сгибает», — поделилась супруга режиссера.
Еще Симоньян подчеркнула, что первый месяц после случившегося с Кеосаяном все время находилась в больнице с любимым и молилась. Маргарита уточнила, что специалисты не дают никаких прогнозов относительно состояния режиссера
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