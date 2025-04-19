«Прими и живи»: Маргарита Симоньян со слезами рассказала о лежащем в коме муже Тигране Кеосаяне

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)
В январе нынешнего года журналистка Маргарита Симоньян огорошила общественность известием о том, что её муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Вот уже несколько месяцев она живёт только надеждой на то, что её супруг сумеет выкарабкаться и поправится.
О своих переживаниях, о том, как страдает мама Тиграна, которая два года назад уже потеряла старшего сына, а теперь молится за старшего, телеведущая и медиа менеджер рассказала ведущему программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Борису Корчевникову. Причём однажды она расплакалась прямо во время эфира.
Она сообщила, что когда Тиграну было 43, врачи давали ему три года жизни — не больше. Сейчас режиссёру и телеведущему 59, но отметит ли он 60-летий юбилей — неизвестно.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян живут вместе уже более десяти лет, но официально зарегистрировать отношения решились только в 2022 году. Супруги воспитывают троих детей — дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта.
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«Я была самой счастливой женщиной на земле. Ничего, кроме „красавица моя“, я никогда не слышала от своего мужа. Мы не расставались вообще, — сквозь слезы говорит Маргарита. — Я несколько раз лежала на сохранении с детьми, и он лежал со мной в роддоме. Когда все это случилось, я не была рядом с ним в кои-то веки».
Она сообщила, что когда Тиграну было 43, врачи давали ему три года жизни — не больше. Сейчас режиссёру и телеведущему 59, но отметит ли он 60-летий юбилей — неизвестно.
«Люди всегда задают себе вопрос: „Почему именно со мной?“ А с кем? Теперь вот так: прими и живи», — заключила журналистка.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян живут вместе уже более десяти лет, но официально зарегистрировать отношения решились только в 2022 году. Супруги воспитывают троих детей — дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта.
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Александр Бойцов