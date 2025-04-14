«Прямо в сердце Ваши слова»: переживающая за мужа в коме Симоньян поблагодарила за поддержку

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)
Маргарита Симоньян сейчас переживает тяжёлый период – уже несколько месяцев её муж Тигран Кеосаян находится в коме. Поддержка близких и подписчиков очень помогают журналистке.
В своём Telegram-канале главред RT поделилась вдохновляющей историей одной из подписчиц. Симоньян ответила ей: «Прямо в сердце мне Ваши слова».
Супруга Кеосаяна поделилась комментарием подписчицы, которая рассказала о своей бабушке, которая тоже находилась в коме, но смогла выкарабкаться. Этим рассказом подписчица решила подбодрить Симоньян и вселить ей веру в лучшее.
Напомним, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в конце декабря 2024 года. С тех пор он находится в коме. О проблемах с сердцем у телеведущего известно давно – в 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.
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Супруга Кеосаяна поделилась комментарием подписчицы, которая рассказала о своей бабушке, которая тоже находилась в коме, но смогла выкарабкаться. Этим рассказом подписчица решила подбодрить Симоньян и вселить ей веру в лучшее.
«Маргарита! Поверьте, человек – это боевая машина… Моя бабушка в возрасте 75 лет в 80-х годах лежала в коме 3 месяца. Мама, главный врач и вообще врачебная семья с бабулей попрощались… Но! Сама вдруг проснулась и прекрасно прожила ещё 10 лет. Вообще никаких изменений не было. Сказала: „Меня туда не берут!“ Я сама всё видела своими глазами! Сил Вам! Всё будет лучше, чем вы думаете!», – поделилась поклонница.Симоньян очень тронула эта история, которая, по её словам, оставила след в душе.
Напомним, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в конце декабря 2024 года. С тех пор он находится в коме. О проблемах с сердцем у телеведущего известно давно – в 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.
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Анастасия Чинкова