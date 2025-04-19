«У тебя больное сердце, а ты травишь себя»: Маргарита Симоньян рассказала, как спасала впавшего в кому Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян (кадр из видео: Telegram @margaritasimonyan)
Муж Маргариты Симоньян уже несколько месяцев находится в коме. Главред RT рассказала, как пыталась уговорить Тиграна Кеосаяна бросить курить ради здоровья.
Журналистка отметила, что знала о проблемах телеведущего с сердцем и пыталась отговорить его от курения, из-за чего они постоянно ссорились. Симоньян призналась, что сама отказалась от вредной привычки, когда узнала, что беременна, но муж так и не справился с зависимостью.
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«Он много курит, сейчас старается меньше. Ссоримся из-за этого. Я тоже курила, но тест увидела и бросила в одну секунду. Я не понимаю, почему мужчина так не может. Вот у тебя больное сердце, а ты травишь себя самого», – отметила журналист в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.Читайте также:
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Анастасия Чинкова