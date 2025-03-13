«Мы сделали все, чтобы умереть»: эксперт назвал роковые ошибки при перепланировке квартиры

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Практически во всех квартирах, где происходили несчастные случаи, связанные с газовым оборудованием, проводили незаконную перепланировку. Об этом заявил начальник ГЖИ РТ Александр Тыгин, сообщает «Татар-информ».
По его словам, с начала года в Татарстане уже произошло 80 инцидентов, связанных с неправильным использованием газового оборудование, и 20 из них привели к смерти.
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«Например, по проекту предусмотрена дверь между маленькой кухней хрущевки и коридором. Но собственник считает, что она лишняя. Однако вот этот объем вентилирования, он уже рассчитан. А мы еще туда поставили пластиковые окна. Мы не поставили клапан. Мы поставили хороший кухонный гарнитур и вывели в вентиляцию свою вытяжку. Мы сделали все, чтобы в этой квартире умереть. И, как правило, если угарный газ появился, ему деваться некуда», — пояснил глава республиканской Госжилинспекции.Тыгин указал, что крайне важно раз в год проводить обслуживание газовых коммуникаций. Газовики проверят целостность и работоспособность приборов, давление газа, его цвет и другие характеристики. Все, что нужно собственнику, подчеркнул он, просто предоставить доступ к оборудованию и подписать акт.
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Данил Пономарев