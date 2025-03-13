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«Мы сделали все, чтобы умереть»: эксперт назвал роковые ошибки при перепланировке квартиры

Глава ГЖИ РТ Тыгин: перепланировка квартиры может привести к несчастным случаям
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Практически во всех квартирах, где происходили несчастные случаи, связанные с газовым оборудованием, проводили незаконную перепланировку. Об этом заявил начальник ГЖИ РТ Александр Тыгин, сообщает «Татар-информ».
По его словам, с начала года в Татарстане уже произошло 80 инцидентов, связанных с неправильным использованием газового оборудование, и 20 из них привели к смерти.
«Например, по проекту предусмотрена дверь между маленькой кухней хрущевки и коридором. Но собственник считает, что она лишняя. Однако вот этот объем вентилирования, он уже рассчитан. А мы еще туда поставили пластиковые окна. Мы не поставили клапан. Мы поставили хороший кухонный гарнитур и вывели в вентиляцию свою вытяжку. Мы сделали все, чтобы в этой квартире умереть. И, как правило, если угарный газ появился, ему деваться некуда», — пояснил глава республиканской Госжилинспекции.
Тыгин указал, что крайне важно раз в год проводить обслуживание газовых коммуникаций. Газовики проверят целостность и работоспособность приборов, давление газа, его цвет и другие характеристики. Все, что нужно собственнику, подчеркнул он, просто предоставить доступ к оборудованию и подписать акт.

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Юрист раскрыла, почему гадалки и астрологи так популярны в России
Юрист Черепанова: эзотерика популярна из-за недоступной психологической помощи
13 марта 2025, 16:09

Фото: iStock/HappyNati

Гадалки, ведьмы, алхимики и астрологи так популярны в России из-за того, что получить качественную психологическую помощь в разном возрасте крайне затруднительно. Об этом заявила юрист Анна Черепанова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, разработанный в Госдуме законопроект, предлагающий запретить рекламу «эзотерических, духовных и энергетических услуг», не даст гарантий, что эти услуги исчезнут с рынка.
«Этот вопрос очень сложный. Вспомните, что даже Рождественское гадание издревле впиталось в российскую культуру. Как это истребить? Другое дело энергетическое лечение и магия - здесь нужно запрещать рекламу, ведь его можно отнести к мошенничеству и обману, на котором отдельная категория граждан наживается. Русский народ всегда в трудных ситуациях прибегал за помощью к таким специалистам», — пояснила юрист.
Издание со ссылкой на экспертов также отмечает, что в 2024 году россияне потратили на подобные услуги порядка 100 миллиардов рублей.

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«Поедают эпидермис»: Инфекционист раскрыл опасность пылевых клещей в подушках и мебели
Инфекционист Рябов: домашние пылевые клещи паразитируют и поедают наш эпидермис
13 марта 2025, 16:05

Hit Stop Media

Пылевые домашние клещи, хоть и незаметны глазу человека, способны нанести вред организму. Они могут быть на подушках, одеялах, коврах, мебели — везде.
Заместитель главврача Дубнинской больницы, инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в домах живут специфические клещи, которые называются дерматофагоидными.

«Они паразитируют и поедают наш эпидермис. Это такой симбиоз человека и животного, он для нас ничем не опасен, кроме одного — аллергические приступы. Если не проводится регулярная нормальная санитарная уборка, то эти клещи могут являться причиной аллергических заболеваний и даже спровоцировать приступы бронхиальной астмы или аллергического бронхита», — пояснил эксперт.

По его словам, домашних клещей бояться не стоит, нужно лишь регулярно проводить санитарную уборку с некрепким раствором натрия.

«Ничего страшного абсолютно нет. Это норма. Мы живем среди вирусов, бактерий, простейших. Нам нужно просто соблюдать меры гигиены», — добавил врач.

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Ранний брак, смерть жены и семейное счастье с молодой: судьба и любимые женщины Никиты Михалкова
13 марта 2025, 15:51

Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Сергей Михалков — несомненно выдающаяся личность, оставившая свой след и в истории СССР, и в истории современной России. Он был писателем и поэтом, прежде всего детским писателем — кто не знает его «Дядю Стёпу»! Сергей Владимирович писал сценарии к фильмам и мультфильмам, он работал корреспондентом в годы Великой Отечественной войны, а когда было решено создать мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду, Сергей Владимирович придумал (не только он) знаменитую эпитафию: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».
И, конечно, нельзя не упомянуть, что он является одним из авторов гимна СССР (в 1970 Михалков подготовил новую редакцию), а также написал гимн современной России. Сергей Владимирович прожил долгую, непростую, но интересную жизнь. «Радио 1» представляет некоторые страницы его личной истории (по книге писателя «Что такое счастье»).

Как Сталин запретил Михалкову заикаться


Во время работы над гимном СССР Сергей Владимирович встречался с Иосифом Сталиным. Однажды он запретил Михалкову заикаться.
«С Молотовым это сработало. Я поручил ему перестать заикаться… Он и перестал!» — сказал Сталин.
Кстати, Михалков начал заикаться ещё в детстве: у няни на прогулке случайно укатилась и перевернулась коляска, в которой он находился. Сергей Владимирович сильно испугался и стал заикаться.

Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Шидловский)

Впрочем, такой дефект речи имел свои преимущества. Так, в школе у доски будущий литератор начинал театрально заикаться, если не был готов к уроку. Преподаватели жалели мальчика и ставили ему четвёрку автоматом.

Эль-Регистан увидел гимн СССР во сне


Гимн Советского Союза Сергей Михалков создавал вместе с писателем Эль-Регистаном (настоящее имя — Габриэль Аршакович Уреклянц). Интересно, что ещё до начала работы над текстом Габриэлю Аршаковичу приснился сон, что они с Сергеем Владимировичем стали авторами главной песни страны. Проснувшись утром, Эль-Регистан даже записал на лист несколько фраз из приснившегося текста: «Дружба народов», «Великая Русь».

Осенью 1943 года авторов гимна вызвали на встречу с Климентом Ворошиловым. Знаменитый полководец сообщил, что их текст понравился Сталину.
«Только не зазнавайтесь, — сказал Ворошилов. — Будем продолжать работать с вами».

Две любимые женщины


В своей книге Сергей Владимирович рассказал и о личной жизни. Его первой супругой стала писательница Наталья Кончаловская, она была старше Михалкова на 10 лет. До встречи с поэтом Кончаловская успела пожить в США вместе с первым мужем Алексеем Богдановым. Вскоре они расстались, и в Россию вернулись порознь. В этом браке родилась дочь Екатерина.

Наталья Петровна очень сильно сомневалась, когда 23-летний Михалков сделал ей предложение. Однако Сергей Владимирович смог убедить Кончаловскую. Они поженились в 1936 году, дочь супруги Екатерину Михалков удочерил. Сергей Владимирович и Наталья Петровна прожили вместе 52 года. У них родились двое сыновей, впоследствии ставшие знаменитыми режиссёрами — Никита Михалков и Андрей Кончаловский.

«В первом браке я был на 10 лет младше жены, во втором — на 47 старше», — признавался Сергей Владимирович.

Сергей Михалков с супругой Юлией Субботиной и сыновьями Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским (Фото: РИА Новости/Сергей Величкин)

Второй раз он женился в 1997 году, спустя 9 лет после смерти Натальи Кончаловской. Его супругой стала Юлия Субботина. На тот момент Михалкову было 84 года, Юлии — 36 лет. Новая избранница писателя окружила его заботой.

«Если бы не Юлия, меня бы давно уже не было», — нередко говорил Михалков.
Сергей Владимирович умер 27 августа 2009 года от отёка лёгких. Похоронили литератора на Новодевичьем кладбище. В 2014 году в Москве, на Поварской улице (с 1951 года здесь жил писатель), был открыт памятник Сергею Михалкову. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.

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Евдокия-плющиха 14 марта: почему в этот день нельзя стричь волосы и выходить из дома, народные приметы
13 марта 2025, 15:41

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

14 марта 2025 года православная церковь отмечает память святой Евдокии Илиопольской. В народе этот день известен как праздник Евдокии Свистуньи — с особыми традициями, приметами и обрядами, связанными с приходом весны. «Радио 1» расскажет, что можно и нельзя делать 14 марта и какие обычаи и приметы сопровождают этот день.

Кто такая святая Евдокия Илиопольская


Евдокия родилась во II веке в городе Илиополь (современный Ливан), во времена правления римского императора Траяна. Она была наделена внешней красотой и обаянием, которые использовала для собственной выгоды, ведя греховный образ жизни. Евдокия стала богатой, принимая поклонников из разных стран.

Однако её жизнь изменилась после того, как она случайно услышала чтение отрывка из Священного Писания, где шла речь о Страшном суде и Втором пришествии. Это откровение потрясло её, и она приняла решение кардинально изменить свою жизнь.

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Евдокия приняла крещение, раздала своё имущество бедным, отпустила рабов и ушла в монастырь. Она посвятила себя служению Богу и приобрела репутацию мудрой и доброй женщины.

После многих лет монашества Евдокия стала игуменьей монастыря и прославилась духовной мудростью. Согласно преданиям, она также обладала даром исцелять людей. Евдокия была казнена во времена гонений на христиан при императоре Антонине Пие, в 152 году. Её обвинили в колдовстве.

Традиции праздника Евдокии Свистуньи


В народе 14 марта также называют праздником Евдокии Свистуньи, потому что именно в этот день начинают ощущаться первые признаки весны. В старину крестьяне устраивали большие гуляния, пели песни и собирались на праздники, чтобы встретить тёплую погоду. На этот день приходилось начало подготовок к полевым работам — крестьяне искали помощников для предстоящих трудов.

Одной из традиций было подняться на крышу амбара или на пригорок и запеть: «Весна красна, что ты нам принесла? Красное личико!».

Ещё одно популярное народное название праздника — Авдотья Плющиха, что связано с тем, как весной снег тает и «плющит» землю.

Приметы Евдокию Свистунью


Погода 14 марта играла важную роль в народных приметах, поскольку её можно было использовать для предсказания будущих погодных условий и урожая. В этот день крестьяне внимательно следили за изменениями в атмосфере, чтобы понять, каким будет лето и осень.

  • Тёплый ветер 14 марта предсказывал дождливое лето, а хорошая погода говорила о безосадочном и тёплом июне;
  • снегопад в этот день был хорошим знаком для грибников;
  • ветер к ночи усиливается — это знак того, что ожидается ненастье;
  • снег с дождем — предвестие мокрого лета, а мороз и северный ветер — к холодному лету;
  • если реки ещё не готовы разливаться, значит, в апреле трава будет появляться поздно.

Что можно и нельзя делать 14 марта


В день Евдокии Свистуньи есть свои народные традиции и ритуалы, которые помогут вам подготовиться к весне и привлечь удачу.

Что можно делать


На Евдокию существует традиция выпекать фигурки птиц из теста, символизирующих жаворонков. Эти печенья олицетворяют приход весны и новую жизнь. Ими принято угощать близких, а также развешивать на деревьях, чтобы весна скорее пришла.

Фото: istockphoto / lisaaMC

Снег, собранный в этот день, считается целебным. Талую воду рекомендуют давать детям и животным для крепкого здоровья. Также ей можно мыть полы в доме, чтобы избавиться от болезней и неприятностей.

Кроме того, 14 марта считается хорошим временем для благотворительности. Помогая нуждающимся, можно привлечь в свою жизнь благополучие и искупить прошлые ошибки.

Что нельзя делать 14 марта


В этот день не стоит строить серьезные планы — считается, что задуманное либо не сбудется, либо пойдет не так, как хотелось бы.

Не рекомендуется совершать крупные покупки, так как приобретенные вещи могут быстро испортиться или оказаться бесполезными.

Согласно народным поверьям, нельзя вредить ласточкам или разрушать их гнезда, чтобы не навлечь беду.

Пожилым людям советуют не выходить из дома до захода солнца, иначе это может привести к неприятностям.

Женщинам в этот день лучше не стричь волосы — есть поверье, что это может оттолкнуть любовь и внимание мужчин.

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Совфед не поддержал законопроект об умерщвлении бездомных животных
Клишас: законопроект об умерщвлении животных в приютах противоречит Конституции
13 марта 2025, 15:24

Фото: iStock/ Anna-av

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, предусматривающий умерщвление кошек и собак в приютах, противоречит Конституции, из-за чего не может быть поддержан. Клишаса цитирует ТАСС.
«Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент», — обратил внимание глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

Проект предлагал исключить из закона норму, согласно которой животное после отлова, вакцинации и стерилизации необходимо отпускать на волю. Регионы могли бы сами устанавливать сроки их содержания в приютах, а потом усыплять гуманным способом. В настоящее время подобная мера допустима, лишь если животное мучается от неизлечимой болезни.

В 2024 году Конституционный суд заявил, что умерщвление животных — исключительная мера, которая направлена на предотвращение прямой угрозы человеку.

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