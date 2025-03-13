«Мы сделали все, чтобы умереть»: эксперт назвал роковые ошибки при перепланировке квартиры

Сергей Михалков — несомненно выдающаяся личность, оставившая свой след и в истории СССР, и в истории современной России. Он был писателем и поэтом, прежде всего детским писателем — кто не знает его «Дядю Стёпу»! Сергей Владимирович писал сценарии к фильмам и мультфильмам, он работал корреспондентом в годы Великой Отечественной войны, а когда было решено создать мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду, Сергей Владимирович придумал (не только он) знаменитую эпитафию: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».