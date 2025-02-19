«Газ и взрывы»: Эксперт рассказал о последствиях самостоятельной перепланировки квартиры

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Бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и, конечно же, как кто-то мучается с ремонтом. И один из главных этапов ремонта — перепланировка квартиры, которую, по настоятельным рекомендациям специалистов, необходимо согласовывать.
Руководитель регионального центра Общественного контроля «ЖКХ контроль в МО» Валерий Мамчур в беседе с «Радио 1» заявил, что самостоятельная перепланировка квартиры может повлечь за собой огромные проблемы.
По его словам, перепланировка квартиры требует отдельного проекта и согласования (которое можно получить в МФЦ).
Он добавил, что после получения документов нужно заключить договор с грамотными людьми, чтобы быть уверенным во всей правильности действий.
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«Хочу, например, напомнить, что в домах, где есть газ, ни в коем случае нельзя переносить, тем более закрывать, вентиляционные короба. Если нет вентиляции, если где-то утечка, то вот вам, пожалуйста, и взрывы», — подчеркнул эксперт.
По его словам, перепланировка квартиры требует отдельного проекта и согласования (которое можно получить в МФЦ).
«Когда все будет согласовано, вы получите акт о приемочной комиссии в Росрегистре. У вас уже будет новый план и новое свидетельство, то есть выписка. Потому что, когда вы сносите стены, блоки, у вас увеличивается или уменьшается площадь. Необходимо получить разрешение от администрации муниципалитета», — сказал специалист.
Он добавил, что после получения документов нужно заключить договор с грамотными людьми, чтобы быть уверенным во всей правильности действий.
«Нужно обязательно обращаться к профессионалам. Не просто вы пошли к соседу Васе и попросили. Нужно проект заказывать у компании, имеющей на это соответствующие документы, лицензии, тест-старт. Они вам и скажут, что делать нельзя, а что можно», — добавил Мамчур.
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Анастасия Панченко