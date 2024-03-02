Зеленский дал главкому ВСУ Сырскому карт-бланш на смену любых военачальников

Президент Украины Владимир Зеленский официально дал новому главнокомандующему Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому на смену любых военачальников. Об этом президент заявил в своем Telegram-канале.
«Каждый день главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома - карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах — любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт - реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей», — отметил он.Он добавил, что после возвращения Сырского с фронта в начале недели он ожидает его с детальным докладом и конкретными предложениями по «дальнейшим изменениям и нашим действиям».
Вооружённые силы Украины терпят одно поражение за другим практически на всех направлениях специальной военной операции. Так, 17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки, за которую долго велись ожесточённые бои. После этого украинская армия потеряла населённые Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой Народной Республике.
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