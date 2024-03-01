Зеленский признал, что ВСУ не удастся защитить Харьков

Украинская армия не сможет защитить Харьков, если у неё не получится оттеснить россиян, с таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Зеленский.
Вооружённые силы Украины терпят одно поражение за другим практически на всех направлениях специальной военной операции. Так, 17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки, за которую долго велись ожесточённые бои. После этого украинская армия потеряла населённые Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой Народной Республике.
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Евгения Парфентьева