Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном традиционном видеообращении к нации заявил, что поведение западных партнёров Киева «невозможно понять»
По его словам, вместо оказания помощи украинской армии на Западе продолжают заниматься бесконечными внутриполитическими разборками. Он добавил, что такое поведение союзников забыть не удастся.
«Когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ситуацию невозможно понять, с этим невозможно согласиться. И <...> мир будет помнить это», — отметил украинский президент.
Зеленский также раскритиковал затягивание поставок оружия и ПВО для Киева. По его мнению, мир имеет достаточно систем противовоздушной обороны, а Украина не просила ничего больше, чем надо для «защиты жизни».
Ранее в интервью для NBC Владимир Зеленский отметил, что Украина очень быстро падёт без помощи США.Президент Украины также заявил, что очень надеется на желание Вашингтона помочь Киеву, а не ослабить своего противника в лице Москвы при помощи конфликта на Украине.
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«Когда люди погибают, а партнеры Киева занимаются внутренними политическими играми или спорами, ситуацию невозможно понять, с этим невозможно согласиться. И <...> мир будет помнить это», — отметил украинский президент.
Ранее в интервью для NBC Владимир Зеленский отметил, что Украина очень быстро падёт без помощи США.Президент Украины также заявил, что очень надеется на желание Вашингтона помочь Киеву, а не ослабить своего противника в лице Москвы при помощи конфликта на Украине.
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Артем Путинцев