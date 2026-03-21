Microsoft исполнила одну просьбу пользователей Windows
Компания Microsoft пересмотрела политику распространения обновлений в операционной системе Windows 11. Об этом пишет The Verge.
Как рассказал руководитель направления Windows Паван Давулури, в будущих версиях системы появится возможность приостанавливать обновления на неограниченный срок. Также будет устранена практика принудительной установки патчей при завершении работы. Таким образом, компьютер можно будет перезагружать или выключать без обязательного обновления.
Такое решение приняли в связи с критикой пользователей и экспертов. Выпустив Windows 10 в 2015 году, компания ограничила доступ к управлению обновлениями. Это нередко приводило к незапланированным перезагрузкам и даже потере данных.
Недовольство также вызывало использование механизма обновлений для продвижения Microsoft Edge, сбои после установки патчей в Windows 11 и интеграция элементов Microsoft Copilot в интерфейс.
Топ-менеджер отметил, что команда разработки изучила обратную связь и изменила подход. Даже без ручной паузы обязательные перезагрузки будут происходить не чаще одного раза в месяц. При этом для пользователей, заинтересованных в оперативных обновлениях, сохранится возможность ускоренного доступа к новым версиям.
Microsoft также планирует сосредоточиться на повышении производительности и стабильности системы: снижении потребления оперативной памяти и числа сбоев, укреплении надежности драйверов, ускорении запуска «Проводника» и выхода устройств из спящего режима.
Изменения коснутся и процесса первоначальной настройки: пользователи смогут пропускать установку обновлений, быстрее приступить к работе, а также создавать PIN-код с помощью геймпада.
