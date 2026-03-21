Онищенко предрек России новую эпидемию

Онищенко предупредил об эпидемии ожирения в России
Ожирение среди россиян может перерасти в масштабную эпидемию наравне с сахарным диабетом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам эксперта, доля граждан с избыточным весом неуклонно растет. Пусть РФ пока не входит в первую десятку стран по общему уровню ожирения, но она занимает лидирующие позиции по темпам его распространения, считает академик.
«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, еще не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенства с диабетом», — сказал Онищенко.
Тревожную статистику подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова. В ходе коллегии Роспотребнадзора она заявила, что показатели заболеваемости сахарным диабетом за 2025 год вызывают серьезное беспокойство: сложившаяся ситуация несет риск перерасти в эпидемию.
Помимо ожирения и диабета, Онищенко выделил еще две ключевые угрозы для здоровья населения — кардиологические и онкологические заболевания. По оценке академика, именно эти патологии сегодня можно считать главными врагами человека, требующими пристального внимания со стороны системы здравоохранения и общества в целом.