В Госдуме предложили ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах
В Госдуме предложили ввести опцию добровольного самоограничения на покупки в онлайн-магазинах. Об этом пишет «Парламентская газета».
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что такая мера позволит психологически неустойчивым гражданам, совершающим импульсивные покупки на маркетплейсах, уберечь себя от излишних трат.
Кроме того, нововведение может помочь в защите от мошенников, которые получают доступ к чужим данным и совершают покупки дорогостоящих товаров и услуг. Депутаты считают, что самозапрет станет дополнительной защитой личных финансов.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян через маркетплейсы. Они взламывают аккаунты, изучают историю покупок и под видом продавцов связываются с жертвой, предлагая приобрести аналогичный товар по более выгодной цене.
