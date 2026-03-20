Юрист ответил, когда можно вернуть полную стоимость билета на поезд
Пассажиры обычных поездов могут получить компенсацию за задержку рейса — по три процента от стоимости билета за каждый полный час опоздания. Вместе с тем итоговая выплата не может быть больше цены самого билета. Если состав опоздал меньше чем на час, деньги не возвращаются.
Об этом «Татар-информу» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Для скоростных поездов предусматривается иной порядок компенсаций.
Если отправление задерживается на срок от 30 минут до часа, пассажиру обязуются вернуть 25% стоимости билета. При опоздании от одного до двух часов выплата составит уже 50%. Если поезд не подали спустя более чем два часа после указанного в билете времени, перевозчик должен возместить полную стоимость проезда.
Однако в ряде случаев компания вправе не выплачивать компенсацию. Это возможно, если задержка произошла по независящим от перевозчика причинам — например, из-за стихийных бедствий, забастовок, терактов, военных действий или проблем с железнодорожной инфраструктурой.
Читайте также: