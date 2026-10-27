Microsoft намерена уволить 60 тысяч сотрудников из-за затрат на ИИ
На фоне значительных расходов, связанных с внедрением технологий искусственного интеллекта, компания Microsoft запустила программу добровольного увольнения. Предложение получили порядка 60 тысяч сотрудников.
Согласно корпоративному письму, работникам предлагают уйти по собственному желанию в обмен на денежное пособие и содействие в трудоустройстве. Как уточняет Reuters, инициатива адресована сотрудникам ряда подразделений — в том числе тем, кто задействован в разработке ИИ, а также в направлениях Xbox, Windows, финансов и кадровой работы. При этом речь не идёт о принудительных сокращениях: 60 тысяч — это количество людей, которым сделали такое предложение, а не число обязательных увольнений.
По данным Business Insider, в прошлом при подобной ситуации Microsoft обычно выплачивала сотрудникам компенсацию в размере двухмесячной зарплаты, а в отдельных случаях — до 39 недель заработка (сумма зависела от должности и стажа). Ранее компания предложила 9 тысячам работников досрочно выйти на пенсию, и примерно треть из них согласилась.
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