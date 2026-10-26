Гоблина оштрафовали после иска Роскомнадзора
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с блогера, писателя и переводчика Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, штраф за неуплату рекламного сбора. Об этом сообщает ТАСС.
В связи с требованием Роскомнадзора с Гоблина взыскали 48 857 рублей 50 копеек — речь идет о задолженности блогера по обязательным отчислениям в бюджет за рекламные материалы в интернете.
Ранее Гоблин в эфире радио Sputnik рассказал о необычной истории, которая произошла с ним во время поездки на Сахалин. В один из дней отдыха в палаточный лагерь, где он находился вместе со своими товарищами, пришел медведь.
Сам блогер не видел хищника, однако о том, что тот приходил, он понял позже — по найденным следам лап. По его мнению, дикого зверя спугнули громкие разговоры.
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