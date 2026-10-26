Гоблина оштрафовали после иска Роскомнадзора

26 октября 2026, 19:07

Суд оштрафовал блогера Пучкова на 50 тысяч рублей за неуплату рекламного сбора

Дмитрий «Гоблин» Пучков (Фото: Телеграм/oper_goblin)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с блогера, писателя и переводчика Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, штраф за неуплату рекламного сбора. Об этом сообщает ТАСС.