Жареная еда оказалась опасна для легких
Длительное питание жареной и сильно переработанной пищей может негативно влиять на здоровье легких, вызывая повреждения тканей и изменения микрофлоры. Соответствующий вывод специалисты сделали после опытов на мышах. Результаты их исследования опубликовал журнал Food & Function.
Ученые проанализировали рацион с высоким содержанием конечных продуктов гликирования. Эти вещества образуются при соединении сахаров с белками и жирами. Их концентрация особенно высока в пище, подвергнутой интенсивной термической обработке, в том числе жареной.
У мышей, питавшихся такой едой, появились повреждения легочной ткани и признаки системного воспаления. В крови выросла доля эозинофилов и изменилось соотношение нейтрофилов и лимфоцитов. Кроме того, в легких стало больше потенциально патогенных бактерий и меньше микроорганизмов, участвующих в регуляции иммунитета. Анализ также показал нарушения обмена веществ в легочной ткани, включая изменения, связанные с аминокислотами.
По мнению авторов работы, длительное употребление пищи с большим количеством продуктов гликирования может вредить здоровью легких.
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