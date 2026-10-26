Жареная еда оказалась опасна для легких

26 октября 2026, 19:29

F&F: длительное употребление жареной пищи вредит здоровью легких

Фото: iStock/RazoomGames

Длительное питание жареной и сильно переработанной пищей может негативно влиять на здоровье легких, вызывая повреждения тканей и изменения микрофлоры. Соответствующий вывод специалисты сделали после опытов на мышах. Результаты их исследования опубликовал журнал Food & Function.