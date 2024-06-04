Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций из России

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Корпорация Microsoft за две недели отключила от своих сервисов половину организаций из РФ. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Softline Андрей Благоразумов.
Уточняется, что российским компаниям стали недоступны сервисы Visio Online, Project Online и Power BI. Примечательно, что блокировка данных облачных продуктов Microsoft стартовала в середине прошлого месяца, хотя корпорация США планировала сделать это еще в марте.
По словам Благоразумова, такие ограничения со стороны Microsoft способствуют продажам отечественных продуктов на российском IT-рынке.
Ранее эксперт по информационной безопасности компании Алексей Лукацкий заявил, что корпорация Microsoft открыла обновления своих продуктов для россиян ради дохода.
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По словам Благоразумова, такие ограничения со стороны Microsoft способствуют продажам отечественных продуктов на российском IT-рынке.
Ранее эксперт по информационной безопасности компании Алексей Лукацкий заявил, что корпорация Microsoft открыла обновления своих продуктов для россиян ради дохода.
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Екатерина Коршунова