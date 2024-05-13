Названа простая причина открытия Microsoft доступа к обновлениям для россиян

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Эксперт по информационной безопасности компании Алексей Лукацкий заявил, что корпорация Microsoft открыла обновления своих продуктов для россиян ради дохода.
«Причина очень простая — нежелание терять достаточно большой рынок для своих продуктов. Они всего лишь сняли ограничение на обновление продуктов, но не на их приобретение. Держать на крючке действующих клиентов — вполне в духе Microsoft, как любой другой зарубежной IT-компании, которая не хочет терять достаточно лакомый кусок от мирового рынка», — отметил в беседе с Pravda.Ru Лукацкий.
Он высказал мнение о том, что заявления компании об уходе с российского рынка, которые она делала ранее, не более чем пустые слова.
Ранее стало известно о решении компании вернуть россиянам доступ к оригинальным обновлениям популярных программных продуктов.
До этого сообщалось, что американская компания Microsoft не намерена ликвидировать свои юридические лица в России, о чём свидетельствует её финансовый отчёт за 2023 год.
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Мелисса Тимофеева