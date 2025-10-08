Microsoft подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в России
Американская компания Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака «Microsoft 365» в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.
Документы поступили в начале октября. Заявителем значится американская корпорация «Майкрософт Корпорейшн». Компания планирует зарегистрировать бренд для оказания услуг, связанных с компьютерным программным обеспечением.
Напомним, что в марте 2022 года Microsoft объявила о выходе с российского рынка, приостановив продажи и предоставление услуг в стране. При этом корпорация заявляла о продолжении выполнения обязательств перед существующими российскими клиентами.
