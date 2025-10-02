Ушедшая из РФ Warner Bros зарегистрировала свой логотип в Роспатенте
Американская кинокомпания Warner Bros., базирующаяся в Калифорнии, официально зарегистрировала свой логотип в качестве товарного знака. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.
Как передает Telegram-канал «Осторожно, новости», логотип зарегистрировали по ряду классов международной классификации товаров и услуг, которые позволят использовать бренд в производстве и продаже кинофильмов, видеоигр, часов, одежды, аксессуаров для смартфонов, канцелярии, посуды, брелоков, формочек для выпечки и других товаров. Заявку на регистрацию Warner Bros. подала еще 10 августа 2024 года.
В последнее время регулярно появляется информация о регистрации в Роспатенте товарных знаков брендов, которые ранее покинули РФ в 2022 году. К примеру, компания Mercedes подала соответствующую заявку 10 сентября.
