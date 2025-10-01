Сеть кофеен Starbucks зарегистрировала новый товарный знак в России
Американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала новый товарный знак в России. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Информация об этом поступила от сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Starbucks Corporation зарегистрировала товарный знак в Роспатенте 1 октября со своим логотипом. Срок действия рассчитан до мая 2034 года.
Отмечается, что новый бренд может использоваться для широкого спектра услуг. В их числе кафе, рестораны, закусочные и кофе-бары.
Сеть Starbucks ушла из России весной 2022 года. После ее ухода права на ведение бизнеса перешли к рэперу Тимати. На основе кофеен был создан бренд Stars Coffee.
Читайте также: