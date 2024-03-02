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МИД Франции: победа РФ на Украине обернется крупными финансовыми потерями для Европы

02 марта 2024, 17:49
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразил мнение о том, что победа России на Украине приведет к серьезным финансовым потерям для Евросоюза.
«Победа России на Украине может стать очень дорогой для ЕС. С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сельском хозяйстве Россия сможет овладеть более чем 30% мирового рынка пшеницы и будет иметь возможность использовать свое положение на рынке против нас, европейцев», — отметил он в интервью газете Le Monde.
По мнению главы МИД, Западу необходимо добиться поражения России, избегая при этом открытого военного столкновения. При этом он подчеркнул, что «речь о ведении войны на Украине не идет».


Сежурне также отметил, что французских военных на украинской территории нет. По его словам, Франция поддерживает Киев исключительно поставками техники и вооружений.

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В Госдуму внесли проект о списании процентов по кредитам одной категории россиян
В ГД внесли законопроект о списании процентов по кредитам для бойцов СВО
02 марта 2024, 17:45

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает списание процентов по займам для участников СВО. Соответствующий документ размещен в электронной базе правительства.
Отмечается, что речь идет в том числе о призванных в рамках мобилизации.

Такая категория граждан будет освобождена от уплаты процентов по займам, начисляемых в период кредитных каникул.

Ранее Госдума приняла закон о продлении до конца 2024 года права участников специальной военной операции обратиться за кредитными каникулами, а также о списании кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников спецоперации. Кроме того, таким правом наделы члены семей военнослужащих.

Напомним,прежде президент России Владимир Путин неоднократно сообщал о необходимости разработок дополнительных мер поддержки для принимающих участие в СВО.

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В Британии назвали ошеломительным супероружие Путина
Express: российская ракета «Сармат» способна устроить конец света
02 марта 2024, 17:27

Фото: istockphoto/allanswart

Британское издание Express сообщает, что российский ракетный комплекс «Сармат», который был назван супероружием президента Владимира Путина, обладает способностью поражать несколько целей противника одновременно и может привести к концу света.
Публикация описывает потрясающие возможности ракеты. «Сармат», известный также как «Сатана-II» по классификации НАТО, состоит из нескольких установок с индивидуальной наводкой, что позволяет комплексу уничтожать несколько целей одновременно на расстоянии от 10 до 18 тысяч километров. Таким образом, «Сармат» охватывает территорию, равную площади Европы и США.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию объявил о планах в ближайшем будущем показать новые тяжелые МБР «Сармат» на боевом дежурстве.

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Инстасамка объяснила отмену своих концертов
Рэперша Инстасамка отменила концерты, потому что хочет сменить формат шоу
02 марта 2024, 16:54

Фото: istockphoto.com/Cesare Ferrari

Рэперша и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) опровергла в Telegram-канале утверждения о том, что отменила концерты по просьбам активистов.
Зотеева утверждает, что не было никаких ограничений на ее выступления из-за содержания ее музыки. Она отменила мероприятия самостоятельно, не удовлетворившись форматом сольных концертов.

«Я хочу подарить вам нечто более значимое, чем раньше. Мы готовим для вас шоу к альбому „RICH WITCH“, которое вы сможете увидеть в начале 2025 года», — заявила артистка.
1 марта канал Telegram-канал Mash сообщил о том, что концерты Инстасамки уже отменены в ряде регионов после жалоб активистов, которые раскритиковали исполнительницу за содержание и аморальность в текстах.

26 февраля Mash также сообщил, что у Инстасамки требуют 150 миллионов рублей в качестве моральной компенсации из-за ее заявления о том, что «психологи — это обман». Она считает, что психологи зарабатывают на людях, которые могут сами справиться со своими проблемами.

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#telegram
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Экоактивисты разрисовали краской фасад ведомства канцлера в Берлине
Экоактивисты разрисовали оранжевой краской фасад ведомства канцлера в Берлине
02 марта 2024, 16:14

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») использовали оранжевую краску для рисунков на фасаде здания канцелярии канцлера в Берлине.
«Помогите! Ваши дети», - написали они и оставили отпечатки рук.
Об этом сообщило само движение на своей официальной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы призываем о помощи на фасаде здания канцелярии канцлера. Если мы не выскажемся громко сейчас, то у нас не будет будущего!» — говорится в сообщении движения.
Немецкое издание Letzte Generation отмечает, что все участники манифестации моложе 20 лет. В акции приняли участие около 16 активистов, из которых десять были задержаны полицией.

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#акции
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Пожар в ТЦ в Пензенской области охватил более тысячи квадратов
ГУ МЧС: пожар в торговом центре под Пензой охватил более тысячи квадратов
02 марта 2024, 15:51

Фото: ГУ МЧС

В торговом центре города Кузнецк Пензенской области произошел пожар, передает РИА Новости.
В результате ЧП было эвакуировано 30 человек. Предварительно сообщается, что огонь охватил площадь более 1 тысячи квадратных метров, однако никто не пострадал.

Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС ранее, сообщение о возгорании в торговом центре на улице Московской в Кузнецке поступило в 13:35 по московскому времени. Здание в горящем состоянии, и из него были эвакуированы 30 человек. Площадь пожара уточняется.

«Согласно пресс-службе управления, пострадавших нет. Предварительно площадь возгорания составляет более 1 тысячи квадратных метров», — отмечается в сообщении.
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#информация
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Скончался народный артист России и Украины Валерий Ивченко
02 марта 2024, 15:39

Фото: iStock/izzzy71

На 85-м году ушел из жизни Валерий Ивченко - народный артист России и Украины, актер БДТ имени Г. А. Товстоногова, сообщили в пресс-службе театра.
Подробности о времени и месте прощания будут объявлены позже.

Ивченко родился в Харьковской области и получил образование в студии Харьковского драматического театра имени Шевченко, где он также работал в течение 15 лет. Его талант был замечен и в других театрах, включая Николаевский художественный драматический театр имени Чкалова и Киевский драматический театр имени Ивана Франко.

В 1983 году Ивченко принял предложение о работе в Большом драматическом театре в Ленинграде, где он оставался до конца своих дней. В 2015 году его вклад в искусство был отмечен благодарностью президента Российской Федерации. Он также снялся в нескольких фильмах и сериалах, среди которых «Сирано де Бержерак», «Крот 2» и «Брежнев».

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#рф
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Стали известны самые обсуждаемые темы по итогам послания президента Путина
После послания президента самым обсуждаемым стал национальный проект «Семья»
02 марта 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

После обращения президента Путина к Федеральному собранию наибольший интерес в медиа вызывают вопросы развития социальной инфраструктуры. Самой же обсуждаемой темой в социальных сетях стал национальный проект «Семья».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования платформы Brand Analytics, которые имеются в распоряжении агентства. Специалисты отмечают, что такой интерес к проекту говорит о его поддержке и одобрении среди россиян. Населению явно пришлась по душе эта инициатива, делают вывод эксперты после изучения результатов исследования.

Также интерес у людей вызывают темы, связанные с развитием социальной инфраструктуры. Это реконструкция объектов здравоохранения, строительство школ, детских садов, проблемы общественного транспорта и так далее.

Кроме того, важной и обсуждаемой темой стало изменение фискальной системы. Отмечается, что проблема нововведений в области налоговой политики активно муссировалась преимущественно в бизнес-среде. Промышленникам и предпринимателям ещё потребуется время для оценки плюсов и минусов новой системы, отмечают аналитики.

Вопросы улучшения жизни населения страны — третья тема по степени интереса. Людям пока сложно прогнозировать, каким образом реально скажутся анонсированные меры поддержки на степени их благосостояния к 2030 году, считают эксперты Brand Analytics.

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Стало известно, стали ли в России меньше пить
Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России за последние десять лет
02 марта 2024, 13:31

Фото: istockphoto.com/LoraLiu

За последние 5-10 лет наблюдается снижение потребления алкоголя в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Всемирного фестиваля молодежи.
При это он добавил, что в настоящее время темпы этого снижения замедлились, особенно в некоторых регионах, где отмечаются высокие цифры потребления спиртных напитков.

«Мы видим довольно высокие показатели потребления алкоголя в нескольких регионах. При анализе тенденций за последние 5-10 лет можно отметить снижение потребления алкоголя, однако на данный момент этот процесс замедлился», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Он также подчеркнул, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал население следить за собственным здоровьем и избегать вредных привычек.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на территории Сириуса по указу президента России. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь.

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В Финляндии попытались объяснить заявление об оружии для Украины
Минобороны Финляндии заявило, что не поставляло Украине дальнобойное оружие
02 марта 2024, 13:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Финляндия не вводила дополнительных ограничений на использование переданного Украине оружия, потому что не передавала ей дальнобойные системы вооружений, объявил министр обороны Антти Хяккянен в интервью общественному вещателю Yle в субботу.
«Финляндия предоставила Украине средства для оборонительной борьбы на ее собственной территории... Мы не передавали, к примеру, дальнобойные системы вооружений. Именно поэтому Финляндия не считала нужным устанавливать ограничения в данном случае», — отметил он.
Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил Yle, что Финляндия не запрещала Украине применять переданное оружие на территории России.

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