МИД Франции: победа РФ на Украине обернется крупными финансовыми потерями для Европы

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне выразил мнение о том, что победа России на Украине приведет к серьезным финансовым потерям для Евросоюза.
«Победа России на Украине может стать очень дорогой для ЕС. С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сельском хозяйстве Россия сможет овладеть более чем 30% мирового рынка пшеницы и будет иметь возможность использовать свое положение на рынке против нас, европейцев», — отметил он в интервью газете Le Monde.По мнению главы МИД, Западу необходимо добиться поражения России, избегая при этом открытого военного столкновения. При этом он подчеркнул, что «речь о ведении войны на Украине не идет».
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