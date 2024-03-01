Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины

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Европейский центральный банк, Германия и Франция выразили опасения по поводу конфискации замороженных активов России. Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, опасность для государств Запада заключается в создании прецедента, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр отметил, что у Европы нет правовых оснований для ареста замороженных активов РФ, поэтому странам необходимо прорабатывать этот вопрос.
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