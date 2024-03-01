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Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины

Bloomberg: Ответ РФ на конфискацию активов пугает Францию, Германию и ЕЦБ
01 марта 2024, 08:31
Фото: istock / Zerbor

Фото: istock / Zerbor

Европейский центральный банк, Германия и Франция выразили опасения по поводу конфискации замороженных активов России. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, опасность для государств Запада заключается в создании прецедента, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр отметил, что у Европы нет правовых оснований для ареста замороженных активов РФ, поэтому странам необходимо прорабатывать этот вопрос.


До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам Евросоюза обсудить дальнейшие действия с российскими замороженными активами. Как утверждает Ляйен, прибыль от них нужно потратить на закупку вооружений для Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград
01 марта 2024, 08:41

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Для россиян будет закрыт еще один маршрут въезда в Евросоюз, так как литовские власти запретили посадку и высадку пассажиров в стране. Об этом заявил журналистам начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.
С первого марта соответствующий закон вступит в законную силу. Теперь россияне, следовавшие поездом Москва-Калининград не смогут совершить высадку или посадку в Литве. Власти страны заявили, что якобы россияне ранее пользовались техническими остановками для проверки виз и сходили с поездов.

Кабинет министр рассмотрел запрет 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Литва намерена оградить свою территории от Белоруссии посредством забора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно об истинном отношении Шольца к Украине
Аналитик Хоффманн: Шольц не передаёт ВСУ ракеты Taurus из-за отсутствия доверия
01 марта 2024, 08:09

Фото: istock / vadimrysev

Канцлер Германии Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву и оправдывается техническими нюансами. Об этом заявил эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в материале издания Focus.

«Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — отметил специалист.
При этом Хоффманн допустил, что немецкий канцлер опасается, что Киев в случае получения ракет может использовать их так, что ему не понравится..

Ранее сообщалось, что США готовят новое оружие для «следующей большой войны». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ракета
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Сенатор Пушков резко ответил Остину на его слова о возможной войне с РФ
Пушков: Глава Пентагона Остин не понимает своих слов, говоря о войне с РФ
01 марта 2024, 08:03

Фото: istockphoto/icholakov

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин не до конца понимает, о чём говорит, когда допускает военное столкновение НАТО с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, американский генерал сказал, что в случае поражения Киева НАТО произойдёт столкновение России и НАТО. В своём телеграм-канале Пушков упоминает статью в немецком журнале Spiegel, автор которой задаётся вопросом, действительно ли украинский конфликт является «нашим конфликтом» и как далеко Запад готов зайти, поддерживая киевский режим.

По мнению сенатора, европейские и заокеанские политики всё чаще начинают задумываться о последствиях возможного военного конфликта с Россией. Однако это не относится ни к часто меняющимся агрессивным британским военным министрам, ни к Макрону с его якобы продуманными заявлениями, ни к Остину, отметил он.

«Похоже, эти политики не вполне понимают, что именно они произносят», — заключил Алексей Пушков.

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#запад
#пушков
#украина
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Комментируя слова главы Пентагона, Захарова указала на настоящего агрессора
Захарова назвала безумием слова главы Пентагона о вероятности войны РФ с НАТО
01 марта 2024, 07:03

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Слова главы Пентагона США Ллойда Остина о прямом столкновении России и НАТО в случае поражения Украины безумны. Теперь всем понятно, что агрессором является Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — пишет Захарова .
До этого министра обороны Штатов, Ллойд Остин, заявил, что «поражение Украины грозило бы прямым военным конфликтом между Россией и НАТО».

Ранее в Москве неоднократно заявляли, что РФ, совместно с другими государствами, включая КНР, выступает против гонки вооружений в космосе и сохранение его мирных целей. В российском МИД отмечали, что Соединенные Штаты и их союзники предпринимают шаги по размещению вооружений в космосе и использованию космического пространства для ведения боевых действий, не только в целях обороны.

Ранее Захарова высказалась о соглашениях между Украиной и странами Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#нато
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Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах
Бывший спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки для общения во время встреч
01 марта 2024, 05:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден использует шпаргалки даже на небольших частных встречах, заявил бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в эфире программы Fox Business.
По словам Маккарти, на встречах с лидерами США Байден пользовался телесуфлером. Когда Байден понял, что этого недостаточно, он зачитывал текст вслух. Политик также отметил, что 81-летний президент не смог бы продолжить диалог, если бы тема закончилась.

Заявления Маккарти прозвучали на фоне сообщений портала Axios о том, что Байден использовал блокнот для объяснения своих политических позиций.

Ранее врач Белого дома рассказал, что американский президент страдает от нескольких заболеваний.

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#джозеф байден
#конгресс сша
#здоровье
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Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление по Украине
Министры финансов G20 не согласовали заявление по Украине вследствие разногласий
01 марта 2024, 05:16

Фото: iStock/Bet_Noire

Министры финансов и главы центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20) на встрече в Сан-Паулу не смогли договориться о совместном итоговом заявлении из-за разногласий по Украине, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники.
По данным агентства, Бразилия, председательствующая в G20, выпустила собственное заявление. Как принимающая страна она пожелала «исключить геополитические кризисы» и сосредоточиться исключительно на экономической политике.

Ранее отмечалось, что государства-участники G20 разошлись во мнениях относительно конфликтов на Украине и в Израиле.

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#g20
#бразилия
#украина
#конфликт
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Венгрия пожелала отправить деньги Африке вместо Украины
МИД Венгрии Сийярто: Будапешт намеревается отправить $18 млн Чаду, а не Украине
01 марта 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Венгрия хочет использовать взнос в размере 18 миллионов долларов, который она ранее внесла в Европейский фонд мира, для укрепления безопасности в Чаде вместо отправки оружия на Украину, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.
Выступая на пресс-конференции, организованной совместно с африканской страной, министр Сийярто заявил, что Будапешт не вкладывал средства из «Европейского фонда мира» в поставки оружия Киеву и что, в соответствии с правилами ЕС, доля Будапешта может быть использована для «других целей», важных для европейской безопасности.

Дипломат объяснил, что Венгрия решила направить 18 миллионов долларов на укрепление безопасности в Чаде, создание нового института по подготовке армейских офицеров и повышения потенциала вооруженных сил африканской страны. Будапешт считает, что «это необходимо для дальнейшего улучшения безопасности и стабильности в Чаде».

Ранее Венгрия выступила против того, чтобы Урсула фон дер Ляйен переизбиралась на пост главы Еврокомиссии.

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#венгрия
#украина
#ес
#поставки
#помощь
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Пентагон подписал контракт с Boeing на поставку самолетов P-8A в Канаду и Германию
Пентагон подписал контракт на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A
01 марта 2024, 03:37

Фото: iStock/Ryan Fletcher

Министерство обороны США подписало контракт стоимостью более 3,4 миллиарда долларов с американской компанией Boeing на закупку и поставку 17 многоцелевых военно-морских самолетов P-8A в Канаду и Германию, передает информационное агентство ТАСС.
Отмечается, что 14 самолетов Boeing P-8A будут направлены в Канаду и 3 – в Германию. Заказ будет выполнен в марте 2028 года.

Ранее в США заявили, что истребители F-16 будут переданы Украине в 2024 году.

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#авиация
#канада
#германия
#сша
#самолет
#поставки
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Сергей Лавров прибыл в Турцию
Захарова: глава МИД Лавров прибыл на Анталийском дипломатическом форуме
01 марта 2024, 02:46

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, передает пресс-секретарь министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Мероприятие пройдет 1-2 марта. Дипломат встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Замминистра Захарова ранее сообщила, что намечено обсуждение широкого круга вопросов с акцентом на текущем состоянии и перспективах «двустороннего взаимодействия в сферах», представляющих взаимный интерес.

Также Лавров обсудит с Фиданом урегулирование конфликта на Украине с учетом интересов России.

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#переговоры
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