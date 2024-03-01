Франция хочет разрешить спецназу пересекать границу Украины

Фото: iStock/e-crow
Власти Франции обсуждают возможность захода спецназа на территорию Украины. Об этом сообщает издание Monde.
Французские власти официально не признают того, что на территории Украины присутствуют наемники, которые участвуют в военных действиях на стороне ВСУ. Кроме того, ряд французских СМИ признают действительной информацию о гибели военных из Франции на территории Украины.
Читайте также:
«Французы не будут умирать за Украину»: Франция не отправит военных в Киев
Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины
Франция отправит на Украину 100 беспилотников
Анастасия Хохлова