«Французы не будут умирать за Украину»: Франция не отправит военных в Киев

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Франция не отправит свои войска на Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter, отвечая на вопрос радиослушателя, который напомнил, что французы избрали президентом Эммануэля Макрона, а не Владимира Зеленского.
«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией. И уже в этих рамках ничего не исключено, что и сказал президент», — заявил Сежурне.
При этом он подчеркнул, что Париж работает над исключением войны, и не хочет добавлять беспокойство французам.
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Элина Позднякова