МИД готовит документы для магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге

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В настоящее время ведется работа по оформлению необходимых документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ.
Уточняется, что имеются в виду документы, относящиеся к обществу с ограниченной ответственностью. Оно будет ответственно за осуществление беспошлинной торговли для диппредставительств, консульских учреждений и представительств стран при международных организациях.
По данным источника, после покупки сотрудникам дипломатических ведомств будет выдаваться чек с надписью Duty Free, в котором также могут указываться данные о покупателе. Примечательно, что эти магазины не следует считать возрождением «Березок» времен СССР.
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