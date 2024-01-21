МИД: Моряки, которых удерживают в Мапуту, получают зарплату и сходят на берег

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Российским морякам, которых удерживают из-за финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, платят зарплату, и они могут сходить на берег.
Об этом рассказали РИА Новости в МИД РФ. На рыболовецком судне Volopas, удерживаемом в Мапуту (столица Мозамбика), находятся пять человек, двое из которых, в их числе капитан судна – россияне. Люди оказались заложниками финансово-имущественного спора, который возник между компанией-судовладельцем и мозамбикской фирмой-агентом.
Посольство помогло пополнить запас технической воды, а на борту установили газовую плиту. В МИД РФ утверждают, что российские дипломаты постоянно мониторят обстановку на борту и оказывают морякам необходимую поддержку.
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«Экипажу выплачивается заработная плата, имеется возможность схода на берег для покупки продуктов. Жалобы на здоровье отсутствуют», - говорят в МИД РФ.
«С компетентными органами Мозамбика продолжаются интенсивные консультации с целью урегулирования сложившейся ситуации», - сообщили в МИД РФ.Также уточняется, что техническое состояние судна Volopas оценивается как удовлетворительное.
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Мария Фирсова