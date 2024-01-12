Пятеро моряков восемь месяцев не могут выбраться с траулера в Мозамбике

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Двое россиян, литовец и двое украинцев уже восемь месяцев не могу выбраться с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту Мозамбика, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Вениамин, Виктор, Игорь, Николай и Алгирдас прибыли в порт Мапуту на траулере Volopas восемь месяцев назад. Однако, именно в этот момент произошёл конфликт между нанимателем судна и заазчиком. В результате, в Мозамбике у мужчин отобрали паспорта и оставили их запертыми на промысловым судне.
Мужчины пьют техническую воду, питаются один раз в день и разводят костёр прямо на палубе.
Сообщается, что моряки пытались обращаться в посольство своих стран, однако, помощи пока что не дождались. Пленники решили попытаться привлечь внимание к своей беде с помощью интернета.
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Мужчины пьют техническую воду, питаются один раз в день и разводят костёр прямо на палубе.
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Евгения Парфентьева