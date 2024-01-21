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В Сети появилось видео пожара на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области

21 января 2024, 04:50
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

В Сети появилось видео пожара в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Shot.
На видео запечатлено поднимающееся вверх сильное пламя.



По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». Отмечается, что персонал был эвакуирован, в результате инцидента никто не пострадал.


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#возгорание
#ленинградская область
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В районе угольного терминала Морского торгового порта слышен взрыв
21 января 2024, 03:34

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители поселка Усть-Луга в Ленинградской области сообщают о взрыве в районе угольного терминала Морского торгового порта, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Перед этим о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа (около 35 км от порта). Официальные власти пока не комментировали информацию. Как сообщает источник Mash, перед пожаром были слышны два взрыва. С предприятия эвакуировали около 150 человек.



Что стало причиной возгорания, сейчас устанавливается. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, к тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.

Напомним, что 18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА.

Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом». Он выразил благодарность Министерству обороны РФ и президенту страны Владимиру Путину за быструю работу системы противовоздушной обороны, которая успешно перехватила беспилотник, который нёс на себе около трёх килограммов взрывчатки.

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#ленинградская область
#взрыв
#пожар
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В США учительница пыталась отравить мужа смузи с ландышем
В США учительница пыталась отравить мужа смузи с ландышем — USA TODAY
21 января 2024, 03:01

Фото: iStock/Mindaugas Dulinskas

В США учительницу из штата Миссури обвиняют в попытке убить своего мужа с помощью отравленного смузи. Об этом пишет USA TODAY.
Обвиняемой стала 37-летняя Сара Шеффер, работающая учителем искусства в лютеранской школе.

В полиции округа Джефферсон сообщили, что 16 января правоохранители получили заявление, в котором мужчина обвинил свою жену в попытке его отравить. По его словам, Шеффер подмешивала вещества в еду и напитки на протяжении шести недель. Постепенно у него начали появляться симптомы спутанности сознания, помутнения зрения, сухости во рту, тошноты и усталости.

Пострадавший добавил, что видел дома пакет с надписью «Ландыш». Он также предоставил видео, на котором Сара Шеффер добавляет корни из пакетика в готовящийся смузи.

По словам токсиколога Тима Эванса, если этот ингредиент добавлять в пищу регулярно, то вскоре появляются симптомы отравления. Он отметил, что результат также зависит от части растения. Так, самой токсичной частью ландыша являются корни, заключил специалист.

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В Южно-Сахалинске из горящего приюта «Пёс и Кот» спасли около 500 животных
21 января 2024, 02:26

Фото: iStock/Marta Urbańska

В Южно-Сахалинске 20 января произошёл пожар в приюте для животных «Пёс и Кот». Площадь возгорания составила около 800 квадратов, пишет АСТВ.
В приюте поблагодарили спасателей за профессиональное и оперативное тушение пожара, отметив, что сотрудники экстренных служб также помогали спасать из огня животных. Несмотря на это, организация лишилась 100% комнат проживания для кошек и более половины вольеров для собак.

«Специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения. Отдельные слова благодарности этим людям, они буквально бросили свою работу и примчались на помощь абсолютно бесплатно. Теперь самое главное - наши любимые хвостики! Практически все живы! К сожалению, один кот погиб», — добавили в приюте.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области ранее сообщали, что пожарным удалось спасти 55 кошек и 304 собаки.

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МО РФ: Ещё три беспилотника сбиты средствами ПВО в небе над Смоленской областью
21 января 2024, 01:56

Фото: iStock/ChamilleWhite

Средства ПВО уничтожили ещё три беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны России.
«21 января т.г. около 1.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области», — отметили в Минобороны.

Этот инцидент довёл число сбитых за ночь с субботы на воскресенье в смоленском небе украинских беспилотников до четырёх. До этого средства ПВО в 23:50 субботы уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области. Также российское военное ведомство сообщало о беспилотниках ВСУ, сбитых дежурными средствами противовоздушной обороны над Орловской и Тульской областями.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#минобороны рф
#беспилотник
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В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов
People: В Лондоне женщина убила 11-летнюю соседку незаконным средством от клопов
21 января 2024, 01:41

Фото: iStock/zoka74

В Лондоне 11-летняя девочка умерла из-за того, что её соседка, предположительно, использовала в своей квартире незаконное средство от клопов. Она предстанет перед судом, пишет People.
The Times ранее сообщало, что в декабре 2021 года Фатиха Сабрин скончалась в результате попадания в её квартиру опасного газа фосфина. По версии издания, газ просочился от соседей, которые травили клопов нелегальным средством.

После смерти девочки 33-летней Джесмин Актер, проживающей по соседству, предъявили обвинения. Отмечается, что сама обвиняемая в ходе слушаний 12 января в Лондоне свою вину не признала.

Обвинение утверждает, что Актер в ноябре 2021 года привезла из Италии нелицензированное средство. Предполагается, что под действием влаги активировался фосфид алюминия, который и спровоцировал образование опасного газа, проникшего в соседнюю квартиру.

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#обвинение
#убийство
#великобритания
#происшествие
#ребёнок
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SHOT: Рэперов Baby Melo и Badri задержали прямо на концерте в Петербурге
21 января 2024, 01:07

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Рэп-исполнителей Гогу Меладзе (Baby Melo) и Орхана Ахмедова (Badri) задержали на сцене прямо во время выступления в петербургском клубе «Гигант-холл» в Кондратьевском проезде. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Полицейские прервали выступление исполнителей и в наручниках увели их в автозак. Причины задержания пока неизвестны.



Как рассказали посетители концерта, незадолго до его начала в клубе произошла драка, был избит и ранен ножом молодой человек, а одну из девушек увезли на «скорой» с признаками передозировки наркотиками. Связаны ли эти происшествия с остановкой концерта и задержанием рэперов, сейчас уточняется.

Что касается самих Baby Melo и Badri,то они в настоящий момент находятся в отделении полиции. По данным SHOT, помимо самих музыкантов задержано более 16 человек за распитие алкоголя около клуба. Сотрудники полиции составили на них протоколы и отвезли в отделение. Также после выступления фанаты исполнителей устроили массовую драку

В начале ноября стало известно, что на мать рэпера Baby Melo был составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. А несовершеннолетнего рэпера поставили на профилактический учет.

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#концерт
#задержание
#санкт-петербург
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Над Тульской областью сбили украинский беспилотник — МО РФ
21 января 2024, 00:55

Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

В субботу, 20 января, в небе над Тульской областью был уничтожен беспилотник ВС Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 23:50 20 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Тульской области», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы, ​экстренные службы ведут работу.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
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#происшествия
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#всу
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#пво
#тульская область
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В небе над Смоленской областью сбит очередной беспилотник ВСУ
21 января 2024, 00:27

Фото: iStock/Daria_Nipot

Средства ПВО в 23:50 субботы уничтожили украинский беспилотник над территорией Смоленской области, сообщило Минобороны РФ.
Ранее российское военное ведомство сообщало о беспилотнике ВСУ, сбитом дежурными средствами противовоздушной обороны над Орловской областью.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#беспилотник
#всу
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NBC: В США из-за арктического циклона погиб 61 человек
21 января 2024, 00:13

Фото: iStock/mfron

В США из-за арктического циклона погиб минимум 61 человек. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти.
В пятницу, 19 января, СМИ сообщали о 47 погибших.

По информации NBC, больше всего жертв арктического циклона зарегистрировано в американских штатах Орегон и Теннесси.

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