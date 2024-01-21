В Сети появилось видео пожара на терминале НОВАТЭКа в Ленинградской области

Фото: iStock/Distortion Media
В Сети появилось видео пожара в Морском торговом порту Усть-Луги Ленинградской области. Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Shot.
На видео запечатлено поднимающееся вверх сильное пламя.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, возгорание произошло в терминале компании «Новатек». Отмечается, что персонал был эвакуирован, в результате инцидента никто не пострадал.
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Диана Аванесян