В Кингисеппском районе Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за пожара

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем тг-канале о том, что в порту Усть-Луга горит терминал компании «Новатэк».
По словам очевидцев, пишет «Фонтанка», они дважды слышали звуки, которые были похожи на взрывы, но пока нет ясности – были ли взрывы причиной возгорания или случились после пожара. Сотрудники порта рассказали, что рядом с пожаром на погрузке находились корабли, которые прибыли из Панамы, и емкости с аммиаком и азотом.
Пожар ликвидируют МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе действуют режим повышенной готовности, работает оперштаб по устранению последствий. Причина пожара официально не сообщалась.
Напомним, что 18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА.
Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом».
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«Пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга нет. Проведена эвакуация персонала», - написал губернатор Александр Дрозденко.
Напомним, что 18 января над территорией Ленинградской области ПВО впервые перехватила украинский БПЛА.
Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом».
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Мария Фирсова