МИД РФ: группа россиян из 11 человек доставлена из Газы в Россию

Фото: iStock/macky_ch
Группа россиян из одиннадцати человек доставлена из Газы в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Отмечается, что россияне были доставлены спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово. По информации источника, всего с 12 ноября прошлого года из Газы через КПП «Рафах» удалось вывести и эвакуировать в РФ 1 211 человек.
Ранее сообщалось, что 1 апреля израильская армия нанесла удар по иранскому посольству в Дамаске. Как позже сообщили в Минобороны Сирии, здание консульства было полностью разрушено. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан предложил ответную атаку со стороны Ирана.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Читайте также:
«Сотни беспилотников и десятки ракет»: Сегодня Иран атакует Израиль
«Полон решимости»: В Иране пригрозили ответить на атаку консульства со стороны Израиля
Израиль объявил о полноценном наступлении на сектор Газа
Ранее сообщалось, что 1 апреля израильская армия нанесла удар по иранскому посольству в Дамаске. Как позже сообщили в Минобороны Сирии, здание консульства было полностью разрушено. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан предложил ответную атаку со стороны Ирана.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Читайте также:
«Сотни беспилотников и десятки ракет»: Сегодня Иран атакует Израиль
«Полон решимости»: В Иране пригрозили ответить на атаку консульства со стороны Израиля
Израиль объявил о полноценном наступлении на сектор Газа
Екатерина Коршунова