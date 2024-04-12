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«Полон решимости»: В Иране пригрозили ответить на атаку консульства со стороны Израиля

Axios: Иран ответит на атаку консульства со стороны Израиля
12 апреля 2024, 08:22
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Тегеран ответит на атаку Израиля по консульству в Дамаске, с таким заявлением выступил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, его слова передаёт источник Axios.
По информации портала, министр выступил с таким заявлением в ходе разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

«Амир Аболлахиан заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это «надлежащим» и ограниченным образом», — прокомментировали ситуацию на портале.



Напомним, 1 апреля израильская армия нанесла удар по иранскому посольству в Дамаске. Как позже сообщили в Минобороны Сирии, здание консульства было полностью разрушено.

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#иран
#израиль
#сирия
#германия
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В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией
12 апреля 2024, 09:15

Фото: iStock/laimdota

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс инициирует признание РПЦ в стране террористической организацией, пишет ERR.
Как отмечает сам Ляэнеметс, у него как у министра внутренних дел «нет другого выхода». При этом политика чиновника показывает обратное, делая выбор в пользу планомерного русофобского курса.

Православие — вторая по популярности в Эстонии религия. Призыв Ляэнеметса ущемляет права православных русских в стране. Очевидно, что решение может дестабилизировать ситуацию в государстве.

Выходит, что приверженность национальным интересам для главы МВД Эстонии лишь пустой звук. В свою очередь, эстонская православная церковь Московского патриархата заявила, что разрывать связи с РПЦ не собирается.

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#эстония
#рпц
#мвд
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Минобороны получило новую партию истребителей Су-35С
12 апреля 2024, 08:54

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ новые многофункциональные истребители Су-35С, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.
По данным корпорации, это первая в этом году партия Су-35С, переданная Минобороны РФ. Самолёты поколения 4 прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Также они совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Отмечается, что Су-35С оборудованы передовыми информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Их бортовые комплексы могут устанавливать связь как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации входит в Госкорпорацию Ростех.

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#минобороны рф
#истребитель
#самолет
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В Крыму рассказали о колоссальном ущербе от нахождения в составе Украины
Константинов оценил ущерб от нахождения Крыма в составе Украины как колоссальный
12 апреля 2024, 08:45

Фото: iStock/gutaper

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму за годы нахождения в составе Украины нанесен колоссальный ущерб, который будет оцениваться по специальной методике. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов отметил, что в данном направлении проводится тщательная работа. По его словам, в настоящее время группа специалистов занимается оценкой ущерба, который был нанесен Крыму из-за энергетической блокады.

Глава крымского парламента добавил, что далее будут изучаться продовольственная, банковская и иные виды блокад вместе с оценкой понесенных потерь.

Ранее председатель комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США Джек Рид сообщил, что Штаты одобрили новый пакет военной помощи Киеву, чтобы обеспечить Вооруженным силам Украины возможность атаковать весь Крым в 2025 году.

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#сша
#страны
#человек
#крым
#всу
#ущерб
#украина
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ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском
12 апреля 2024, 08:12

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности России рассекретила архив операции советских спецслужб против группы французов-коллаборационистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии под Брянском в 1943 году. Соответствующий архивный документ опубликован на сайте Президентской библиотеки.
В докладе начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова, который руководил разведывательно-диверсионной работой в тылу противника, говорится о том, что взятый в плен француз ранее сообщил о подготовке немцами большой операции против партизан Клетнянских лесов. Судоплатов отметил, что немецкие гарнизоны в населенных пунктах в районе Брянска пополнялись за счет французов из «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

Уточняется, что в гарнизон брали французов и украинцев по причине острой нехватки немецких солдат.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе задержан мужчина по делу о двух нападениях на российское посольство в Литве. Задержанный злоумышленник оказался гражданином Литвы 1974 года рождения.

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#ссср
#операции
#счёт
#солдат
#великая отечественная война
#германия
#франция
#фсб
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«Помогите продержаться»: Киев просит у Парижа помощи, обещая после начать наступление
Figaro: Киев просит Париж помочь пережить 2024 год до нового наступления
12 апреля 2024, 05:57

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Киев просит чиновников Франции помочь продержаться в текущем году, чтобы в следующем ВСУ могли перейти в новое контрнаступление. Об этом пишет Figaro, ссылаясь на французского чиновника, который принимал участие в переговорах с украинским правительством.
«Украинцы говорят нам: Помогите нам продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление», — заявил чиновник.
В публикации отмечают, что Украина заинтересована в получении от Франции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP/T.

Собеседник информагентства подчеркнул, что украинской стороне больше необходимы боеприпасы, нежели сама система. Но производитель MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой системы в скором времени, они также нужны и французской армии для ее собственных задач, отмечает издание.

Чиновник добавил, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанное Киеву вооружение в срок.

Ранее французский политик Филиппо осудил Киев за удары по Запорожской АЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#франция
#украина
#боеприпасы
#вооружение
#всу
#киев
#контрнаступление
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Президент Польши рассказал, почему не может передать Украине системы ПВО Patriot
Дуда заявил, что Польша не может передать системы Patriot Украине
12 апреля 2024, 05:40

Фото: istock / ValleraTo

Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку не имеет их в своем арсенале. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским. Трансляцию вел украинский телеканал «Общественное».
«У Польши сейчас нет систем ПВО Patriot, мы только начинаем устанавливать эти системы. Фактически, сегодня у нас нет возможности что-то передать, даже если бы мы хотели», — заявил глава государства.
Дуда добавил, что в настоящий момент в Польше развернуты комплексы Patriot, которые принадлежат армии Соединённых Штатов.

Ранее Президент Польши Дуда прокомментировал возможность войны с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#страны
#польша
#пво
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Ульянов рассказал о действиях украинской делегации на сессии МАГАТЭ
Ульянов: Украина на сессии МАГАТЭ по ЗАЭС пыталась перевести стрелки на Россию
12 апреля 2024, 04:58

Фото: istock / WangAnQi

В ходе внеочередной сессии МАГАТЭ Украина пыталась обвинить Россию в обстрелах Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в разговоре с РИА Новости.
«Абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — заявил дипломат.
Собеседник издания отметил, что украинской делегации не удалось убедить в своей правоте участников сессии. Помимо этого, Ульянов позитивно оценил итоги сессии МАГАТЭ, где удалось привлечь внимание к опасным действиям Киева.

Ранее сообщалось, что Украина из-за провалов своей армии может устроить взрыв на ЗАЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операция
#украина
#итоги
#аэс
#новости
#дипломат
#магатэ
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Захарова: США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя
Захарова: США не спутают следствие в деле о теракте в «Крокусе» словами об ИГ*
12 апреля 2024, 03:57

Фото: сайт МИД РФ

Соединенным Штатам не удастся запустить следствие в расследовании теракта в «Крокус сити холле» заявлениями о причастности к трагедии ИГ*. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «АиФ».
До этого пресс-бюро СВР заявили, что американские профильные структуры пытаются убедить союзников в ответственности афганского филиала ИГ* за теракт в «Крокусе».

«Мы видим, как США по разным каналам пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта в Красногорске сторонников афганского филиала ИГИЛ* «Вилаят Хорасан»*. Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», — отметила Захарова.
Дипломат отметила, что Вашингтон манипулирует общественным мнением целью «обелить» своих подопечных», имея виду, что речь идет о представителях Киева.

Захарова подытожила, что Штаты «выгораживают киевский режим», чтобы отвести подозрение от самих себя.

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*Террористическая группировка, запрещенная в России
#сша
#теракт
#мид
#дипломат
#ес
#всу
#захарова
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Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора
Путин согласился с предложением Лукашенко по стамбульскому договору с Украиной
12 апреля 2024, 03:01

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле согласился, что стоит вернуться к проекту стамбульского договора между РФ и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
На переговорах Лукашенко предложил «достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему». Путин отметил, что с документом нужно работать.

Как считает глава Белоруссии, инициативы России по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военнослужащих. Лукашенко отметил, что в договоре «разумные» позиции, «приемлемые для Украины», с которыми Киев согласился.

Переговоры Путина и Лукашенко длились практически 4 часа. Главы двух стран продолжат общение 12 апреля. В пятницу они также поучаствуют в мероприятии по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.

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