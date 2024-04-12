«Полон решимости»: В Иране пригрозили ответить на атаку консульства со стороны Израиля

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Тегеран ответит на атаку Израиля по консульству в Дамаске, с таким заявлением выступил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, его слова передаёт источник Axios.
По информации портала, министр выступил с таким заявлением в ходе разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Напомним, 1 апреля израильская армия нанесла удар по иранскому посольству в Дамаске. Как позже сообщили в Минобороны Сирии, здание консульства было полностью разрушено.
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«Амир Аболлахиан заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это «надлежащим» и ограниченным образом», — прокомментировали ситуацию на портале.
Напомним, 1 апреля израильская армия нанесла удар по иранскому посольству в Дамаске. Как позже сообщили в Минобороны Сирии, здание консульства было полностью разрушено.
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Евгения Парфентьева