«Сотни беспилотников и десятки ракет»: Сегодня Иран атакует Израиль

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Иран атакует Израиль 12 апреля, с таким предположением выступили неназванные американские чиновники, их слова передаёт CBS News.
«Крупная иранская атака на Израиль ожидается уже в пятницу, могут быть применены более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные объекты внутри страны», — говорится в сообщении телеканала.
При этом, источники CBS отмечают, что Израилю будет крайне сложно защититься от атаки подобного масштаба.
Напомним, ранее Иран пообещал ответить Израилю на авиаудар, который был нанесён по иранскому консульству в Дамаске. Здание оказалось полностью разрушено. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева