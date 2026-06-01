МИД РФ объяснил, почему россиянам по-прежнему стоит воздерживаться от поездок в ОАЭ

МИД РФ призвал туристов отказаться от поездок в ОАЭ

После объявления «Аэрофлота» о возобновлении прямого авиасообщения с Дубаем с 1 июня некоторые туроператоры уже начали формировать предложения для поездок в ОАЭ. Ситуацию для TourDom.ru прокомментировали в МИД РФ.





Как следует из официального ответа, ведомство не планирует в ближайшее время менять свою позицию, согласно которой гражданам РФ небезопасно посещать страны Персидского залива. В документе министерство указало на сохраняющуюся высокую напряженность в регионе.



«Внимательно отслеживаем динамику военно-политической ситуации в регионе – она остается крайне напряженной. Вблизи Ирана по-прежнему сосредоточена мощная группировка ВС США, осуществляется блокада иранских портов. Тегеран предупреждает об ответных "жестких мерах"», — заявили в МИД РФ.