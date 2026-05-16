Россиянке ошибочно прислали видео издевательства над ребенком в ОАЭ

Фото: istockphoto/Andrii Iemelyanenko

В социальных сетях распространяется информация о видеозаписи, на которой зафиксировали жестокое обращение с ребенком в ОАЭ. Ролик по ошибке отправили россиянке, сообщает «Лента.ру».



На кадрах видно, как избивают маленькую девочку, на фоне звучит нецензурная брань. Мужчина, приславший видео, рассказал, что уже три года страдает от жестокости и игровой зависимости своей супруги — гражданки России.

Получательница ролика сомневается, что это мошенничество. Житель Дубая плакал во время разговора с ней и не просил денег. По его словам, он уже обратился в местную полицию.

«Я не понимаю, как помочь этому ребенку. Он сказал, что якобы сейчас к дочери вернулся и пока она в безопасности, а мать заперлась в ванной», — поделилась россиянка.
Никита Кротов

