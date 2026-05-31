На юге Турции в ДТП с загоревшимся автобусом погибли семь человек, десятки пострадали
В Турции в ДТП с пассажирским автобусом погибли семь человек, ещё десятки получили ранения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Согласно материалу, авария произошла на юге страны в провинции Денизли. Автобус, который выполнял рейс из Измира в Анталью, врезался в дорожное ограждение и загорелся на автобане Денизли — Айдын у населённого пункта Саракёй.
В салоне транспортного средства находились 37 граждан Турции. К месту происшествия оперативно направили спасателей и пожарных. Тридцать пострадавших доставили в больницы на каретах скорой помощи. Причины случившегося пока не установлены, полиция проводит расследование.
Ранее «Радио 1» передавало, что мужчина решил избавиться от змеи с помощью охотничьего ружья и случайно ранил пятерых человек, включая троих маленьких детей. Дробь и осколки камней, отскочившие от земли после выстрела, травмировали всех, кто находился рядом.
